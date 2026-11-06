У працівників "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи - КМДА
Київ • УНН
У працівників "Київтеплоенерго" обшукують кабінети й помешкання та вилучають документи енергетичних проєктів. КМДА заявила про ризик політичного тиску.
У кабінетах і помешканнях працівників комунального підприємства "Київтеплоенерго" проходять обшуки. Зокрема, вилучаються документи щодо проєктів за Планом енергостійкості, повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.
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Як зазначили в КМДА, йдеться про проєкти резервного живлення та створення об’єктів розподіленої когенерації для споживачів Деснянського, Голосіївського та інших районів столиці.
Також 6 листопада в межах кримінального провадження провели обшуки в помешканнях кількох працівників комунального підприємства "Київтеплоенерго". Водночас там наголосили: проєктні роботи ще не оплачені, оскільки фінансування передбачене після їх завершення. Акти виконаних робіт не підписували й не оплачували.
Такі слідчі дії можуть свідчити про політичний тиск. А вилучення документації може ускладнити реалізацію важливих енергетичних проєктів. Особливо критичною ситуація є під час підготовки до опалювального сезону, на тлі російських обстрілів, логістичних труднощів і нестачі фахівців
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