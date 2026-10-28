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Рада підтримала зміни щодо проведення невідкладних обшуків

Київ • УНН

 • 2216 перегляди

Рада підтримала за основу законопроєкт №15488-3 про обшуки у невідкладних випадках. На звернення до суду встановлять 72 години.

Рада підтримала зміни щодо проведення невідкладних обшуків

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який змінює порядок проведення обшуків без попереднього дозволу суду, повернення вилученого майна та реєстрації заяв про кримінальні правопорушення. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

Деталі

Законопроєкт №15488-3 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення інститутів проведення обшуку у невідкладних випадках, а також реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення" у першому читанні за основу підтримали 265 народних депутатів.

Згідно з проєктом закону, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно але не пізніше 72 годин після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Наразі частина третя статті 233 КПК передбачає, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Законопроєктом пропонується, що у такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 72 годин після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Тобто, встановлено обмеження у 72 години для звернення до судді за "легалізацією" обшуку.

Клопотання прокурора, слідчого, дізнавача про обшук розглядається суддею не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за участю власника майна, тимчасово вилученого в ході обшуку.

Суддя повинен буде завчасно повідомити власника майна, тимчасово вилученого в ході такого обшуку, власника житла чи іншого володіння особи, в якому проведено такий обшук, або їхніх представників про дату, час i місце розгляду клопотання прокурора, слідчого, дізнавача про обшук. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду такого клопотання.

Якщо прокурор не погодить клопотання про обшук або слідчий суддя відмовить у його подальшому санкціонуванні, вилучене майно набуватиме статусу тимчасово вилученого та підлягатиме поверненню.

Чому виникла необхідність змін

Як вказується у пояснювальній записці до документу, стаття 30 Конституції України встановлює загальне правило, за яким проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду або обшуку допускається лише на підставі вмотивованого рішення суду.

Водночас, частиною третьою цієї статті встановлено виняток із цього правила - у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину можливий інший, встановлений законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Кримінальний процесуальний кодекс деталізує конституційний припис, зокрема у частині першій статті 233 КПК України зазначено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи інакше як за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Зокрема, частиною третьою статті 233 КПК України передбачено, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у жовтні повідомляв, що в Україні зафіксували близько 10 випадків, коли представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки заходили до приватних будинків, на подвір’я або в інші приватні приміщення та силоміць виводили звідти чоловіків.

За його словами, такі випадки фіксують у різних регіонах країни. На думку Лубінця, це своєрідне тестування на юридичну реакцію.

Омбудсман наголошував, що стаття 30 Конституції України гарантує недоторканність житла. Проникнення до нього, як правило, допускається на підставі обґрунтованого судового рішення, а винятки передбачені законом для окремих невідкладних випадків. 

Вручення повістки саме по собі не належить до підстав, що дозволяють заходити до житла без згоди власника. Присутність поруч співробітників поліції також не скасовує вимог законодавства.

"Послуга під ключ" за $50–70 тисяч: Лубінець розповів про нову корупційну схему під час мобілізації02.09.26, 14:13 • 5728 переглядiв

Павло Башинський

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