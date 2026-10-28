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Рада поддержала изменения относительно проведения неотложных обысков

Киев • УНН

 • 1774 просмотра

Рада поддержала за основу законопроект №15488-3 об обысках в неотложных случаях. Для обращения в суд установят 72 часа.

Рада поддержала изменения относительно проведения неотложных обысков

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который меняет порядок проведения обысков без предварительного разрешения суда, возвращения изъятого имущества и регистрации заявлений о уголовных правонарушениях. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

Законопроект №15488-3 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования институтов проведения обыска в неотложных случаях, а также регистрации заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении» в первом чтении за основу поддержали 265 народных депутатов.

Согласно законопроекту, следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения.

В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан безотлагательно, но не позднее 72 часов после осуществления таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска.

В настоящее время часть третья статьи 233 УПК предусматривает, что следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения.

Законопроектом предлагается, чтобы в таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором был обязан безотлагательно, но не позднее 72 часов после осуществления таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска. То есть установлено ограничение в 72 часа для обращения к судье за «легализацией» обыска.

Ходатайство прокурора, следователя, дознавателя об обыске рассматривается судьей не позднее трех дней со дня его поступления в суд с участием владельца имущества, временно изъятого в ходе обыска.

Судья должен будет заблаговременно уведомить владельца имущества, временно изъятого в ходе такого обыска, владельца жилища или другого владения лица, в котором был проведен такой обыск, или их представителей о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства прокурора, следователя, дознавателя об обыске. Неприбытие этих лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению такого ходатайства.

Если прокурор не согласует ходатайство об обыске или следственный судья откажет в его дальнейшем санкционировании, изъятое имущество приобретет статус временно изъятого и подлежит возвращению.

Почему возникла необходимость изменений

Как указывается в пояснительной записке к документу, статья 30 Конституции Украины устанавливает общее правило, согласно которому проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска допускается только на основании мотивированного решения суда.

В то же время частью третьей этой статьи установлено исключение из этого правила — в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, возможен другой, установленный законом порядок проникновения в жилище или другое владение лица, проведения в них осмотра и обыска.

Уголовный процессуальный кодекс детализирует конституционное предписание, в частности, в части первой статьи 233 УПК Украины указано, что никто не имеет права проникнуть в жилище или другое владение лица иначе как с добровольного согласия лица, владеющего им, или на основании постановления следственного судьи.

В частности, частью третьей статьи 233 УПК Украины предусмотрено, что следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения постановления следственного судьи войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в октябре сообщал, что в Украине зафиксировали около 10 случаев, когда представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки заходили в частные дома, во дворы или другие частные помещения и силой выводили оттуда мужчин.

По его словам, такие случаи фиксируют в разных регионах страны. По мнению Лубинца, это своеобразное тестирование юридической реакции.

Омбудсмен подчеркивал, что статья 30 Конституции Украины гарантирует неприкосновенность жилища. Проникновение в него, как правило, допускается на основании обоснованного судебного решения, а исключения предусмотрены законом для отдельных неотложных случаев. 

Вручение повестки само по себе не относится к основаниям, позволяющим заходить в жилище без согласия владельца. Присутствие рядом сотрудников полиции также не отменяет требований законодательства.

"Услуга под ключ" за $50–70 тысяч: Лубинец рассказал о новой коррупционной схеме во время мобилизации02.09.26, 14:13 • 5728 просмотров

Павел Башинский

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