"Услуга под ключ" за $50–70 тысяч: Лубинец рассказал о новой коррупционной схеме во время мобилизации
Киев • УНН
По словам омбудсмена, в приграничных регионах существует услуга "под ключ", когда сотрудники ТЦК за 50–70 тысяч долларов переправляли людей за пределы Украины. Информацию о незаконном вывозе уже мобилизованных проверяют.
Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверяет информацию о новой вероятной коррупционной схеме в сфере мобилизации, по которой человека, которого уже забрали представители ТЦК, за 50–70 тысяч долларов могут незаконно переправить за пределы Украины. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью «Украинской правде», передает УНН.
Детали
По его словам, речь идет о так называемой услуге «под ключ». Информацию о ней сейчас проверяют, поэтому Лубинец не стал называть конкретную область, где могла действовать такая схема.
В то же время он уточнил, что речь идет о приграничных регионах Украины.
Одна из последних историй, мне говорят, мы сейчас проверяем эту информацию, не буду сейчас называть даже область, хотя все понимают, речь идет о приграничных областях, что появилась новая услуга, так называемая «под ключ», когда человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда этого человека, которого уже забрали в бус, могут прямо сейчас переправить даже за пределы Украины
Омбудсмен связывает появление подобных схем с масштабной коррупцией в системе мобилизации. По его словам, стоимость незаконного уклонения от мобилизации со временем только растет. Он также отметил, что людей, способных заплатить крупные суммы, становится меньше, однако одновременно из-за роста рисков они готовы платить больше.
Людей становится меньше, людей, которые способны заплатить, становится меньше, но люди понимают, что опасность, ну, растет, поэтому они готовы еще больше платить за это
По словам омбудсмена, ранее в коррупционных схемах в системе мобилизации фигурировали значительно меньшие, хотя также существенные суммы. В частности, он заявил примерно о 10 тысячах долларов за возможность "/выйти из буса, 15 тысячах долларов – за выход из помещения ТЦК и 20 тысячах долларов – на этапе прохождения военно-врачебной комиссии.
10 тысяч из буса, 15 из помещений ТЦК, 20 — это на этапе ВЛК, эти цифры никуда не исчезают. Более того, из месяца в месяц этот ценник только растет
По его оценке, предпосылки для распространения коррупции возникли, в частности, из-за подхода, при котором работа системы мобилизации оценивается прежде всего по количеству людей, которых необходимо мобилизовать. Омбудсмен объяснил: в свое время перед соответствующими структурами была поставлена задача обеспечивать мобилизацию примерно 30 тысяч граждан в месяц по всей Украине.
Давайте поставим план, что нам нужно собирать примерно 30 тысяч граждан Украины в месяц на территории всей Украины. Более того, никого не интересовало, что это за люди. Самое главное — поставить план. И начали забирать всех подряд
По мнению Лубинца, именно такая система способствовала появлению коррупционных механизмов: люди, имевшие физическую возможность служить, могли пытаться откупиться, а количественные показатели при этом приходилось выполнять за счет других граждан.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также раскритиковал подход, при котором эффективность ТЦК оценивается по количеству мобилизованных, а не по тому, сколько людей после мобилизации и подготовки фактически попадают в воинские подразделения. Он рекомендовал анализировать эффективность каждого областного ТЦК именно по конечному результату.
На мой взгляд, эффективность должна определяться не количеством людей, которых вы, как галочки, мобилизовали, а количеством людей, которых вы мобилизовали и которые дошли до линии фронта
Он также утверждает, что сейчас различные этапы системы фактически отвечают лишь за выполнение собственных формальных показателей: ТЦК — за количество переданных мобилизованных, учебные центры — за их подготовку, тогда как конечный результат в виде фактического пополнения боевых подразделений должным образом не анализируется. Лубинец считает, что изменение такого подхода могло бы одновременно повысить качество пополнения войска и снизить коррупционные риски.
Омбудсмен подчеркнул, что проблему коррупции и нарушения прав граждан во время мобилизации необходимо рассматривать системно. По его оценке, отсутствие надлежащей реакции на незаконные действия в предыдущие годы стало одним из факторов роста общественной напряженности.
В то же время Лубинец подчеркнул, что осуждает как незаконные действия отдельных сотрудников ТЦК и СП, так и нападения на военнослужащих и представителей центров комплектования.
Я осуждаю как нападения на сотрудников ТЦК и СП, так и столь же категорически осуждаю совершение уголовных правонарушений сотрудниками ТЦК и СП. Нельзя делать вид, что одним можно действовать вне закона, а другим нельзя
Напомним
В августе 2026 года начальника Николаевского областного ТЦК задержали за взятку в размере 15 тыс. долларов.