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"Услуга под ключ" за $50–70 тысяч: Лубинец рассказал о новой коррупционной схеме во время мобилизации

Киев • УНН

 • 286 просмотра

По словам омбудсмена, в приграничных регионах существует услуга "под ключ", когда сотрудники ТЦК за 50–70 тысяч долларов переправляли людей за пределы Украины. Информацию о незаконном вывозе уже мобилизованных проверяют.

"Услуга под ключ" за $50–70 тысяч: Лубинец рассказал о новой коррупционной схеме во время мобилизации

Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверяет информацию о новой вероятной коррупционной схеме в сфере мобилизации, по которой человека, которого уже забрали представители ТЦК, за 50–70 тысяч долларов могут незаконно переправить за пределы Украины. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью «Украинской правде», передает УНН.

Детали

По его словам, речь идет о так называемой услуге «под ключ». Информацию о ней сейчас проверяют, поэтому Лубинец не стал называть конкретную область, где могла действовать такая схема.

В то же время он уточнил, что речь идет о приграничных регионах Украины.

Одна из последних историй, мне говорят, мы сейчас проверяем эту информацию, не буду сейчас называть даже область, хотя все понимают, речь идет о приграничных областях, что появилась новая услуга, так называемая «под ключ», когда человек может заплатить от 50 до 70 тысяч долларов, и тогда этого человека, которого уже забрали в бус, могут прямо сейчас переправить даже за пределы Украины

- заявил Лубинец.

Омбудсмен связывает появление подобных схем с масштабной коррупцией в системе мобилизации. По его словам, стоимость незаконного уклонения от мобилизации со временем только растет. Он также отметил, что людей, способных заплатить крупные суммы, становится меньше, однако одновременно из-за роста рисков они готовы платить больше.

Людей становится меньше, людей, которые способны заплатить, становится меньше, но люди понимают, что опасность, ну, растет, поэтому они готовы еще больше платить за это

 - сказал он.

По словам омбудсмена, ранее в коррупционных схемах в системе мобилизации фигурировали значительно меньшие, хотя также существенные суммы. В частности, он заявил примерно о 10 тысячах долларов за возможность "/выйти из буса, 15 тысячах долларов – за выход из помещения ТЦК и 20 тысячах долларов – на этапе прохождения военно-врачебной комиссии.

10 тысяч из буса, 15 из помещений ТЦК, 20 — это на этапе ВЛК, эти цифры никуда не исчезают. Более того, из месяца в месяц этот ценник только растет

- уточнил Лубинец.

По его оценке, предпосылки для распространения коррупции возникли, в частности, из-за подхода, при котором работа системы мобилизации оценивается прежде всего по количеству людей, которых необходимо мобилизовать. Омбудсмен объяснил: в свое время перед соответствующими структурами была поставлена задача обеспечивать мобилизацию примерно 30 тысяч граждан в месяц по всей Украине.

Давайте поставим план, что нам нужно собирать примерно 30 тысяч граждан Украины в месяц на территории всей Украины. Более того, никого не интересовало, что это за люди. Самое главное — поставить план. И начали забирать всех подряд

- сказал омбудсмен.

По мнению Лубинца, именно такая система способствовала появлению коррупционных механизмов: люди, имевшие физическую возможность служить, могли пытаться откупиться, а количественные показатели при этом приходилось выполнять за счет других граждан.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также раскритиковал подход, при котором эффективность ТЦК оценивается по количеству мобилизованных, а не по тому, сколько людей после мобилизации и подготовки фактически попадают в воинские подразделения. Он  рекомендовал анализировать эффективность каждого областного ТЦК именно по конечному результату.

На мой взгляд, эффективность должна определяться не количеством людей, которых вы, как галочки, мобилизовали, а количеством людей, которых вы мобилизовали и которые дошли до линии фронта

- сказал омбудсмен.

Он также утверждает, что сейчас различные этапы системы фактически отвечают лишь за выполнение собственных формальных показателей: ТЦК — за количество переданных мобилизованных, учебные центры — за их подготовку, тогда как конечный результат в виде фактического пополнения боевых подразделений должным образом не анализируется. Лубинец считает, что изменение такого подхода могло бы одновременно повысить качество пополнения войска и снизить коррупционные риски.

Омбудсмен подчеркнул, что проблему коррупции и нарушения прав граждан во время мобилизации необходимо рассматривать системно. По его оценке, отсутствие надлежащей реакции на незаконные действия в предыдущие годы стало одним из факторов роста общественной напряженности.

В то же время Лубинец подчеркнул, что осуждает как незаконные действия отдельных сотрудников ТЦК и СП, так и нападения на военнослужащих и представителей центров комплектования.

Я осуждаю как нападения на сотрудников ТЦК и СП, так и столь же категорически осуждаю совершение уголовных правонарушений сотрудниками ТЦК и СП. Нельзя делать вид, что одним можно действовать вне закона, а другим нельзя

- резюмировал омбудсмен.

Напомним

В августе 2026 года начальника Николаевского областного ТЦК задержали за взятку в размере 15 тыс. долларов.

Александра Василенко

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