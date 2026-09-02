"Послуга під ключ" за $50–70 тисяч: Лубінець розповів про нову корупційну схему під час мобілізації

$44.460.0751.540.10
ukenru
10:36 • 5608 перегляди
У ЄС вже просувають нові санкції проти рф - що передбачається і чи буде зміна підходу
Ексклюзив
10:20 • 10171 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
09:39 • 9608 перегляди
Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування
09:19 • 9022 перегляди
Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку
Ексклюзив
06:38 • 15537 перегляди
Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити
2 вересня, 05:00 • 26593 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo
2 вересня, 04:31 • 19545 перегляди
Буданов: українські дрони й ракети господарюватимуть у небі рф до припинення агресії
1 вересня, 20:41 • 33002 перегляди
Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України
1 вересня, 20:33 • 28992 перегляди
У Києві після атак ворога 1 вересня постраждали 13 людей, дев’ять у лікарнях
1 вересня, 18:43 • 25415 перегляди
Зеленський розкритикував нардепів за провалені закони, що позбавили Україну понад $4 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.7м/с
44%
751мм
Популярнi новини
Акції "Аерофлоту" впали після попередження Зеленського про "закриття" неба рф2 вересня, 02:03 • 13084 перегляди
Сибіга представить план посилення підтримки України на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС2 вересня, 02:34 • 12547 перегляди
Що святкують 2 вересня в Україні та світі2 вересня, 03:00 • 10664 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: поранено вісьмох, серед них дитинаPhoto2 вересня, 04:23 • 4612 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?09:30 • 10419 перегляди
Публікації
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Ексклюзив
10:20 • 10176 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?09:30 • 10502 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo2 вересня, 05:00 • 26594 перегляди
Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта1 вересня, 17:01 • 40918 перегляди
Цькування в анонімних Telegram-каналах та стеження, або як легко знецінити роботу лікаря Photo1 вересня, 13:43 • 35281 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 26379 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 23537 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 29807 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 27644 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 27694 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
The Guardian

"Послуга під ключ" за $50–70 тисяч: Лубінець розповів про нову корупційну схему під час мобілізації

Київ • УНН

 • 648 перегляди

За словами омбудсмана, існує послуга "під ключ" у прикордонних регіонах., коли працівники ТЦК за 50-70 тисяч доларів переправляли людей за межі України. Інформацію про незаконне вивезення вже мобілізованих перевіряють.

"Послуга під ключ" за $50–70 тисяч: Лубінець розповів про нову корупційну схему під час мобілізації

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевіряє інформацію про нову ймовірну корупційну схему у сфері мобілізації, за якою людину, яку вже забрали представники ТЦК, за 50–70 тисяч доларів можуть незаконно переправити за межі України. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді", передає УНН.

Деталі

За його словами, йдеться про так звану послугу "під ключ". Інформацію про неї наразі перевіряють, тому Лубінець не став називати конкретну область, де могла діяти така схема.

Водночас він уточнив, що мова йде про прикордонні регіони України.

Одна з останніх історій, мені кажуть, ми зараз перевіряємо цю інформацію, не буду зараз називати навіть область, хоча всі розуміють, йдеться про прикордонні області, що є нова послуга, так названа "під ключ", коли людина може заплатити від 50 до 70 тисяч доларів, і тоді цю людину, яку вже забрали в бус, можуть прямо переправити зараз навіть за межі України

- заявив Лубінець.

Омбудсмен пов'язує появу подібних схем із масштабною корупцією у системі мобілізації. За його словами, вартість незаконного уникнення мобілізації з часом лише зростає. Він також зазначив, що людей, які здатні заплатити великі суми, стає менше, однак водночас через зростання ризиків вони готові платити більше.

Людей стає менше, людей, які здатні заплатити, стає менше, але люди розуміють, що небезпека, ну, зростає, тому вони готові ще більше платити за це

 - сказав він.

За словами омбудсмана, раніше у корупційних схемах у системі мобілізації фігурували значно менші, хоча також суттєві суми. Зокрема, він заявив про близько 10 тисяч доларів за можливість "/вийти з буса, 15 тисяч доларів – за вихід із приміщення ТЦК та 20 тисяч доларів – на етапі проходження військово-лікарської комісії.

10 тисяч з буса, 15 з приміщень ТЦК, 20 - це на етапі ВЛК, ці цифри ж нікуди не зникають. Більше того, з місяця в місяць оцей цінник, він тільки зростає

- уточнив Лубінець.

За його оцінкою, передумови для поширення корупції виникли, зокрема, через підхід, за якого робота системи мобілізації оцінюється насамперед за кількістю людей, яких необхідно мобілізувати. Омбудсмен пояснив: свого часу перед відповідними структурами було поставлено завдання забезпечувати мобілізацію приблизно 30 тисяч громадян на місяць по всій Україні.

Давайте поставимо план, що нам треба збирати приблизно 30 тисяч громадян України в місяць на території всієї України. Більше того, нікого не цікавило, які це люди. Саме головне - поставити план. І почали забирати всіх підряд

- сказав омбудсмен.

На думку Лубінця, саме така система сприяла появі корупційних механізмів: люди, які мали фізичні можливості служити, могли намагатися відкупитися, а кількісні показники при цьому доводилося виконувати за рахунок інших громадян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також розкритикував підхід, за якого ефективність ТЦК оцінюється за кількістю мобілізованих, а не за тим, скільки людей після мобілізації та підготовки фактично потрапляють до військових підрозділів. Він  рекомендував аналізувати ефективність кожного обласного ТЦК саме за кінцевим результатом.

На мій погляд, ефективність повинна визначатись не кількістю людей, яких ви, як галочки, мобілізували, а кількістю людей, яких ви мобілізували і які дійшли до лінії фронту

- сказав омбудсмен.

Він також стверджує, що нині різні етапи системи фактично відповідають лише за виконання власних формальних показників: ТЦК - за кількість переданих мобілізованих, навчальні центри - за їхню підготовку, тоді як кінцевий результат у вигляді фактичного поповнення бойових підрозділів належним чином не аналізується. Лубінець вважає, що зміна такого підходу могла б одночасно підвищити якість поповнення війська та зменшити корупційні ризики.

Омбудсмен наголосив, що проблему корупції та порушення прав громадян під час мобілізації необхідно розглядати системно. За його оцінкою, відсутність належної реакції на незаконні дії у попередні роки стала одним із чинників зростання суспільної напруги.

Водночас Лубінець наголосив, що засуджує як незаконні дії окремих працівників ТЦК і СП, так і напади на військовослужбовців та представників центрів комплектування.

Я засуджую як напади на працівників ТЦК і СП, так і кардинально так само засуджую з боку працівників ТЦК і СП скоєння кримінальних правопорушень. Не можна робити вигляд, що одним можна поза законом діяти, а іншим не можна

- резюмував омбудсмен.

Нагадаємо

У серпні 2026 року начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали за хабар у 15 тис. доларів.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Україна