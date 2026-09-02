"Послуга під ключ" за $50–70 тисяч: Лубінець розповів про нову корупційну схему під час мобілізації

Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевіряє інформацію про нову ймовірну корупційну схему у сфері мобілізації, за якою людину, яку вже забрали представники ТЦК, за 50–70 тисяч доларів можуть незаконно переправити за межі України. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю "Українській правді", передає УНН.

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За його словами, йдеться про так звану послугу "під ключ". Інформацію про неї наразі перевіряють, тому Лубінець не став називати конкретну область, де могла діяти така схема.

Водночас він уточнив, що мова йде про прикордонні регіони України.

Одна з останніх історій, мені кажуть, ми зараз перевіряємо цю інформацію, не буду зараз називати навіть область, хоча всі розуміють, йдеться про прикордонні області, що є нова послуга, так названа "під ключ", коли людина може заплатити від 50 до 70 тисяч доларів, і тоді цю людину, яку вже забрали в бус, можуть прямо переправити зараз навіть за межі України - заявив Лубінець.

Омбудсмен пов'язує появу подібних схем із масштабною корупцією у системі мобілізації. За його словами, вартість незаконного уникнення мобілізації з часом лише зростає. Він також зазначив, що людей, які здатні заплатити великі суми, стає менше, однак водночас через зростання ризиків вони готові платити більше.

Людей стає менше, людей, які здатні заплатити, стає менше, але люди розуміють, що небезпека, ну, зростає, тому вони готові ще більше платити за це - сказав він.

За словами омбудсмана, раніше у корупційних схемах у системі мобілізації фігурували значно менші, хоча також суттєві суми. Зокрема, він заявив про близько 10 тисяч доларів за можливість "/вийти з буса, 15 тисяч доларів – за вихід із приміщення ТЦК та 20 тисяч доларів – на етапі проходження військово-лікарської комісії.

10 тисяч з буса, 15 з приміщень ТЦК, 20 - це на етапі ВЛК, ці цифри ж нікуди не зникають. Більше того, з місяця в місяць оцей цінник, він тільки зростає - уточнив Лубінець.

За його оцінкою, передумови для поширення корупції виникли, зокрема, через підхід, за якого робота системи мобілізації оцінюється насамперед за кількістю людей, яких необхідно мобілізувати. Омбудсмен пояснив: свого часу перед відповідними структурами було поставлено завдання забезпечувати мобілізацію приблизно 30 тисяч громадян на місяць по всій Україні.

Давайте поставимо план, що нам треба збирати приблизно 30 тисяч громадян України в місяць на території всієї України. Більше того, нікого не цікавило, які це люди. Саме головне - поставити план. І почали забирати всіх підряд - сказав омбудсмен.

На думку Лубінця, саме така система сприяла появі корупційних механізмів: люди, які мали фізичні можливості служити, могли намагатися відкупитися, а кількісні показники при цьому доводилося виконувати за рахунок інших громадян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини також розкритикував підхід, за якого ефективність ТЦК оцінюється за кількістю мобілізованих, а не за тим, скільки людей після мобілізації та підготовки фактично потрапляють до військових підрозділів. Він рекомендував аналізувати ефективність кожного обласного ТЦК саме за кінцевим результатом.

На мій погляд, ефективність повинна визначатись не кількістю людей, яких ви, як галочки, мобілізували, а кількістю людей, яких ви мобілізували і які дійшли до лінії фронту - сказав омбудсмен.

Він також стверджує, що нині різні етапи системи фактично відповідають лише за виконання власних формальних показників: ТЦК - за кількість переданих мобілізованих, навчальні центри - за їхню підготовку, тоді як кінцевий результат у вигляді фактичного поповнення бойових підрозділів належним чином не аналізується. Лубінець вважає, що зміна такого підходу могла б одночасно підвищити якість поповнення війська та зменшити корупційні ризики.

Омбудсмен наголосив, що проблему корупції та порушення прав громадян під час мобілізації необхідно розглядати системно. За його оцінкою, відсутність належної реакції на незаконні дії у попередні роки стала одним із чинників зростання суспільної напруги.

Водночас Лубінець наголосив, що засуджує як незаконні дії окремих працівників ТЦК і СП, так і напади на військовослужбовців та представників центрів комплектування.

Я засуджую як напади на працівників ТЦК і СП, так і кардинально так само засуджую з боку працівників ТЦК і СП скоєння кримінальних правопорушень. Не можна робити вигляд, що одним можна поза законом діяти, а іншим не можна - резюмував омбудсмен.

Нагадаємо

У серпні 2026 року начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали за хабар у 15 тис. доларів.