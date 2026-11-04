НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників СБУ - заява

У Службі безпеки України підтверджують обшуки НАБУ і САП сьогодні, 4 листопада, зранку у співробітників СБУ у межах "низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду". Про це ідеться у заяві пресслужби СБУ, де зазначається, що спецслужба "сприяє процесуальним діям", пише УНН.

Сьогодні зранку НАБУ і САП проводять обшуки у співробітників Служби безпеки України. Ці слідчі заходи відбуваються у рамках низки кримінальних проваджень та відповідних ухвал суду. Служба безпеки виступає за об'єктивне та неупереджене розслідування і сприяє процесуальним діям - повідомили в СБУ.

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Раніше сьогодні, 4 листопада, у Національному антикорупційному бюро України повідомили, що один із високопосадовців Служби безпеки України погрожує детективам НАБУ застосуванням вогнепальної зброї та перешкоджає проведенню обшуку.

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