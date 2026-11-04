НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников СБУ - заявление

В Службе безопасности Украины подтверждают обыски НАБУ и САП сегодня, 4 ноября, утром у сотрудников СБУ в рамках "ряда уголовных производств и соответствующих судебных решений". Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ, где отмечается, что спецслужба "содействует процессуальным действиям", пишет УНН.

Сегодня утром НАБУ и САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины. Эти следственные действия проходят в рамках ряда уголовных производств и соответствующих судебных решений. Служба безопасности выступает за объективное и беспристрастное расследование и содействует процессуальным действиям - сообщили в СБУ.

Напомним

Ранее сегодня, 4 ноября, в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что один из высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины угрожает детективам НАБУ применением огнестрельного оружия и препятствует проведению обыска.

Операция "Карфаген" получила продолжение: НАБУ и САП раскрыли схему с привлечением высокопоставленных правоохранителей