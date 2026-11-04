Операція "Карфаген" отримала продовження: НАБУ і САП викрили схему з залученням топправоохоронців

Операція "Карфаген" отримала продовження. НАБУ і САП повідомили 4 листопада, що викрили схему з залученням високопоставлених правоохоронців щодо хабарів за "безперешкодну" роботу колцентрів та інших незаконних бізнесів. Про це пише УНН.

У межах операції "Карфаген" НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища - повідомили у НАБУ та САП.

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У підписі до оприлюдненого відео у НАБУ вказали: "НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої забезпечували функціонування шахрайських колцентрів, розповсюдження наркотичних засобів, вчинення злочинів у сфері економіки, а також проти життя і здоров’я людей. За даними слідства, незаконна діяльність здійснювалася за сприяння та прикриття з боку окремих високопосадовців СБУ, Національної поліції та ОГП, яким систематично надавали неправомірну вигоду".

Доповнення

У вересні 2026 року НАБУ і САП повідомили про операцію "Карфаген" з викриття "кришування" кол-центрів та відмивання майна. НАБУ і САП вказали, що "викрили діяльність злочинної організації, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки". "Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора", повідомили у НАБУ.