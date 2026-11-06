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У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА

Киев • УНН

 • 198 просмотра

У сотрудников "Киевтеплоэнерго" обыскивают кабинеты и жильё, а также изымают документы энергетических проектов. КГГА заявила о риске политического давления.

У сотрудников "Киевтеплоэнерго" проводят обыски и изымают документы - КГГА

В кабинетах и жилищах сотрудников коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проходят обыски. В частности, изымаются документы по проектам в рамках Плана энергетической устойчивости, сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Детали

Как отметили в КГГА, речь идет о проектах резервного питания и создании объектов распределенной когенерации для потребителей Деснянского, Голосеевского и других районов столицы.

Также 6 ноября в рамках уголовного производства провели обыски в жилищах нескольких сотрудников коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". При этом там подчеркнули: проектные работы еще не оплачены, поскольку финансирование предусмотрено после их завершения. Акты выполненных работ не подписывали и не оплачивали.

Такие следственные действия могут свидетельствовать о политическом давлении. А изъятие документации может осложнить реализацию важных энергетических проектов. Особенно критической ситуация является во время подготовки к отопительному сезону, на фоне российских обстрелов, логистических трудностей и нехватки специалистов

 - говорится в сообщении КГГА.

Дополнительно

Недавно Служба безопасности Украины подтвердила обыски НАБУ и САП у своих сотрудников в рамках нескольких уголовных производств.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что один из высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины угрожал детективам НАБУ применением огнестрельного оружия и препятствовал проведению обыска.

Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что обыски НАБУ в СБУ могут быть местью и попыткой ослабить Украину перед переговорами в Абу-Даби.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который изменяет порядок проведения обысков без предварительного разрешения суда, возвращения изъятого имущества и регистрации заявлений об уголовных правонарушениях.

Евгений Устименко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Отопление
Обыск
Война в Украине
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Абу-Даби
Украина
Киев