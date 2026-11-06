Прокуратура спростувала обшуки у приміщеннях "Київтеплоенерго": що сталось насправді

Правоохоронні органи спростували проведення обшуків у приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" у п’ятницю, 6 листопада. Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає УНН.

Там додали, що інформація, опублікована Київською міською державною адміністрацією, не відповідає дійсності. Ще там зазначили, що не вилучали документи, необхідні для початку робіт у межах Плану стійкості міста Києва.

Слідчі дії відбувались на підставі ухвал суду виключно у помешканнях двох працівників КП "Київтеплоенерго" та працівників підрядних організацій в рамках розслідування можливого розкрадання та привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості матеріалів при виконанні будівельних робіт. Йдеться про угоди, укладені у 2024 році, а також договори, укладені у березні 2026 року. По окремих роботах відповідні акти підписані та вже оплачені. При цьому слідство перевіряє наявні факти виведення отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних ФОП