Прокуратура опровергла обыски в помещениях "Киевтеплоэнерго": что произошло на самом деле

Правоохранительные органы опровергли проведение обысков в помещениях коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» в пятницу, 6 ноября. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Там добавили, что информация, опубликованная Киевской городской государственной администрацией, не соответствует действительности. Также там отметили, что не изымали документы, необходимые для начала работ в рамках Плана устойчивости города Киева.

Следственные действия проводились на основании судебных решений исключительно в жилищах двух работников КП «Киевтеплоэнерго» и работников подрядных организаций в рамках расследования возможного растрачивания и присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости материалов при выполнении строительных работ. Речь идет о соглашениях, заключенных в 2024 году, а также договорах, заключенных в марте 2026 года. По отдельным работам соответствующие акты подписаны и уже оплачены. При этом следствие проверяет имеющиеся факты вывода полученных бюджетных средств на счета подконтрольных ФЛП - говорится в сообщении прокуратуры.

Также там добавили, что следственные действия, проведенные по месту жительства указанных лиц, не влияют и не могут повлиять на запуск отопления в квартирах киевлян.

Контекст

6 ноября КГГА сообщила об обысках в кабинетах и жилищах работников коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Также КГГА заявила о риске политического давления.

Дополнительно

Недавно Служба безопасности Украины подтвердила обыски НАБУ и САП у своих сотрудников в рамках нескольких уголовных производств.

В то же время в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что один из высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины угрожал детективам НАБУ применением огнестрельного оружия и препятствовал проведению обыска.

Политический эксперт Тарас Загородний заявил, что обыски НАБУ в СБУ могут быть местью и попыткой ослабить Украину перед переговорами в Абу-Даби.

Напомним

В Днепре задержали 48-летнего мужчину по подозрению в подрыве автомобиля главы Левобережной администрации горсовета Юрия Федько по заказу россиян. Взрыв произошел в апреле 2025 года, чиновник скончался от полученных травм.

Также УНН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, который меняет порядок проведения обысков без предварительного разрешения суда, возвращения изъятого имущества и регистрации заявлений об уголовных правонарушениях.