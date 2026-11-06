У Дніпрі затримали підозрюваного у теракті проти посадовця міськради, який загинув унаслідок вибуху авто
Київ • УНН
48-річного жителя Дніпра підозрюють у підриві авто посадовця міськради на замовлення представника рф. Потерпілий помер від травм.
У Дніпрі затримали 48-річного чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля голови Лівобережної адміністрації міськради на замовлення представника рф. Вибух стався у квітні 2025 року, посадовець від отриманих травм помер. Чоловіку оголосили підозру в терористичному акті, що призвів до загибелі людини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 48-річному місцевому жителю, який причетний до підриву автомобіля голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради. Унаслідок детонації посадовець дістав тяжких травм, від яких помер
Встановлено, що у квітні 2025 року підозрюваний за завданням представника держави-агресора заклав саморобний вибуховий пристрій під автомобіль посадовця, припаркований біля багатоповерхового будинку. Коли чоловік сів до автомобіля, стався вибух.
За результатами комплексу слідчо-оперативних заходів було встановлено підозрюваного у вчиненні теракту. 3 листопада 2026 року його затримали.
Під час обшуку у нього вилучено докази, що підтверджують його причетність до злочину.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 КК України - вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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