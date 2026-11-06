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В Днепре задержали подозреваемого в теракте против чиновника горсовета, погибшего в результате взрыва автомобиля

Киев • УНН

 • 612 просмотра

48-летнего жителя Днепра подозревают в подрыве автомобиля чиновника горсовета по заказу представителя рф. Пострадавший умер от полученных травм.

В Днепре задержали подозреваемого в теракте против чиновника горсовета, погибшего в результате взрыва автомобиля

В Днепре задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля главы Левобережной администрации горсовета по заказу представителя рф. Взрыв произошёл в апреле 2025 года, чиновник от полученных травм скончался. Мужчине объявили подозрение в террористическом акте, повлекшем гибель человека. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры задержан и уведомлён о подозрении 48-летний местный житель, причастный к подрыву автомобиля главы Левобережной администрации Днепровского городского совета. В результате детонации чиновник получил тяжёлые травмы, от которых скончался

- говорится в сообщении.

Установлено, что в апреле 2025 года подозреваемый по заданию представителя государства-агрессора заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль чиновника, припаркованный возле многоэтажного дома. Когда мужчина сел в автомобиль, произошёл взрыв.

По результатам комплекса следственно-оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении теракта. 3 ноября 2026 года его задержали.

Во время обыска у него изъяли доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 УК Украины — совершение террористического акта, повлекшего гибель человека.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Ольга Розгон

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