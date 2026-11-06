В Днепре задержали подозреваемого в теракте против чиновника горсовета, погибшего в результате взрыва автомобиля
Киев • УНН
48-летнего жителя Днепра подозревают в подрыве автомобиля чиновника горсовета по заказу представителя рф. Пострадавший умер от полученных травм.
В Днепре задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля главы Левобережной администрации горсовета по заказу представителя рф. Взрыв произошёл в апреле 2025 года, чиновник от полученных травм скончался. Мужчине объявили подозрение в террористическом акте, повлекшем гибель человека. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры задержан и уведомлён о подозрении 48-летний местный житель, причастный к подрыву автомобиля главы Левобережной администрации Днепровского городского совета. В результате детонации чиновник получил тяжёлые травмы, от которых скончался
Установлено, что в апреле 2025 года подозреваемый по заданию представителя государства-агрессора заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль чиновника, припаркованный возле многоэтажного дома. Когда мужчина сел в автомобиль, произошёл взрыв.
По результатам комплекса следственно-оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении теракта. 3 ноября 2026 года его задержали.
Во время обыска у него изъяли доказательства, подтверждающие его причастность к преступлению.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 258 УК Украины — совершение террористического акта, повлекшего гибель человека.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В Харьковской области сбежавшие из плена россияне заставили гражданского отвезти их на фронт06.11.26, 11:57 • 3726 просмотров