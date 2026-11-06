В Харьковской области сбежавшие из плена россияне заставили гражданского отвезти их на фронт

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области двое военнослужащих РФ после побега из плена захватили автомобиль местного жителя и заставили его везти их в направлении линии боевого соприкосновения. Перед тем как оставить мужчину, оккупанты угрожали убить его и всю его семью. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, летом 2026 года в Изюмском районе четверо военнослужащих ВС РФ с позывными "Лесник", "Магадан", "Пума" и "Ибрагим" сбежали из плена. Вооруженные захватчики ворвались во двор частного дома в селе Подвысокое Изюмского района. Угрожая хозяину оружием, они заставили его сесть за руль собственного автомобиля и везти их в направлении линии боевого соприкосновения, чтобы как можно скорее вернуться в свои подразделения.

По имеющейся информации, всю дорогу мужчина управлял автомобилем под прицелом автомата и пистолета, а когда из-за нехватки топлива водитель свернул в сторону села Слабуновка, российские военные оставили автомобиль на выезде из населенного пункта.

Перед этим они выдвинули мужчине смертельную угрозу: если он кому-нибудь расскажет о случившемся, они вернутся и расстреляют его и всю семью. Дальнейшая судьба четырех оккупантов сложилась по-разному. Во время попытки задержания двое из них — "Пума" и "Ибрагим" — были ликвидированы. "Магадану" удалось сбежать, его местонахождение устанавливается. "Лесника" взяли в плен — говорится в сообщении прокуратуры.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры последним двоим сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время "Лесник" находится в учреждении предварительного заключения в статусе военнопленного. "Магадану" о подозрении сообщено заочно. Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления СБУ в Харьковской области.

Напомним

За семь недель бойцы ГУР зачистили 642 гектара на Сумщине. Уничтожены 107 оккупантов и сотни вражеских целей, 29 захватчиков взяты в плен.