На Харківщині росіяни-втікачі з полону змусили цивільного везти їх до фронту

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області двоє військовослужбовців рф після втечі з полону захопили автомобіль місцевого жителя та змусили його везти їх у напрямку лінії бойового зіткнення. Перед тим як залишити чоловіка, окупанти погрожували вбити його та всю його родину. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

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За даними слідства, влітку 2026 року в Ізюмському районі четверо військовослужбовців зс рф із позивними "Лесник", "Магадан", "Пума" та "Ибрагим" втекли з полону. Озброєні загарбники увірвалися на подвір’я приватного будинку в селі Підвисоке Ізюмського району. Погрожуючи господарю зброєю, вони змусили його сісти за кермо власного автомобіля та везти їх у напрямку лінії бойового зіткнення, щоб якомога швидше повернутися до своїх підрозділів.

За наявною інформацією, усю дорогу чоловік кермував під прицілом автомата та пістолета, а коли через нестачу пального водій звернув у бік села Слабунівка, російські військові залишили автомобіль на виїзді з населеного пункту.

Перед тим вони висунули чоловіку смертельну погрозу: якщо він комусь розповість про те, що сталося, вони повернуться та розстріляють його і всю родину. Подальша доля чотирьох окупантів склалася по-різному. Під час спроби затримання двох із них - "Пуму" та "Ибрагима" - було ліквідовано. "Магадану" вдалося втекти, його місцезнаходження встановлюється. "Лесника" взяли в полон - йдеться у дописі прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом останнім повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі "Лесник" перебуває в установі попереднього ув’язнення у статусі військовополоненого. "Магадану" про підозру повідомлено заочно. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо

За сім тижнів бійці ГУР зачистили 642 гектари на Сумщині. Знищено 107 окупантів і сотні ворожих цілей, 29 загарбників узято в полон.