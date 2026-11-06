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На Харківщині росіяни-втікачі з полону змусили цивільного везти їх до фронту

Київ • УНН

 • 2020 перегляди

Четверо російських військових після втечі з полону захопили авто на Харківщині. Двох ліквідовано, одного взято в полон, ще один переховується.

На Харківщині росіяни-втікачі з полону змусили цивільного везти їх до фронту
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській області двоє військовослужбовців рф після втечі з полону захопили автомобіль місцевого жителя та змусили його везти їх у напрямку лінії бойового зіткнення. Перед тим як залишити чоловіка, окупанти погрожували вбити його та всю його родину. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, влітку 2026 року в Ізюмському районі четверо військовослужбовців зс рф із позивними "Лесник", "Магадан", "Пума" та "Ибрагим" втекли з полону. Озброєні загарбники увірвалися на подвір’я приватного будинку в селі Підвисоке Ізюмського району. Погрожуючи господарю зброєю, вони змусили його сісти за кермо власного автомобіля та везти їх у напрямку лінії бойового зіткнення, щоб якомога швидше повернутися до своїх підрозділів.

За наявною інформацією, усю дорогу чоловік кермував під прицілом автомата та пістолета, а коли через нестачу пального водій звернув у бік села Слабунівка, російські військові залишили автомобіль на виїзді з населеного пункту.

Перед тим вони висунули чоловіку смертельну погрозу: якщо він комусь розповість про те, що сталося, вони повернуться та розстріляють його і всю родину. Подальша доля чотирьох окупантів склалася по-різному. Під час спроби затримання двох із них - "Пуму" та "Ибрагима" - було ліквідовано. "Магадану" вдалося втекти, його місцезнаходження встановлюється. "Лесника" взяли в полон

- йдеться у дописі прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом останнім повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі "Лесник" перебуває в установі попереднього ув’язнення у статусі військовополоненого. "Магадану" про підозру повідомлено заочно. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо

За сім тижнів бійці ГУР зачистили 642 гектари на Сумщині. Знищено 107 окупантів і сотні ворожих цілей, 29 загарбників узято в полон.

Алла Кіосак

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