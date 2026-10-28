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На Південному мосту у Києві тривають роботи: акт обстеження очікують наступного тижня

Київ • УНН

 • 112 перегляди

На Південному мосту тривають першочергові ремонтні роботи та випробування конструкцій. Рішення щодо відновлення очікують після обстеження.

На Південному мосту у Києві тривають роботи: акт обстеження очікують наступного тижня
Пошкоджений Південний міст Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Унаслідок ворожої атаки на Київ 27 жовтня був пошкоджений Південний міст, зафіксовано пошкодження елементів мостових конструкцій, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій. Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що фахівці КП "Київавтошляхміст" уже виконують першочергові роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки на ділянках, які за висновками Національного інституту розвитку інфраструктури не зазнали критичних ушкоджень і не потребують додаткових інженерних обстежень та проєктних рішень.

Працівники КП "Київський метрополітен" оперативно відновили першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації та зв’язку і відновили рух поїздів на лівобережній ділянці метрополітену від станції "Осокорки" до станції "Червоний Хутір". Наразі тривають роботи з відновлення всіх інженерних мереж, зокрема з диспетчерської централізації, резервного електроживлення та контролю руху поїздів.

У Департаменті зазначають, що окремі пошкодження впливають на роботу конструкції мосту загалом, тому необхідно оцінити їхній вплив на міцність і безпечність споруди.

Так, паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки із застосуванням розрахункових моделей

- йдеться у повідомленні.

Акт обстеження мостової споруди від Національного інституту розвитку інфраструктури, у якому будуть відображені результати динамічних випробувань, геодезичного контролю деформацій та оцінки технічного стану конструкцій, планують отримати на початку наступного тижня.

Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мостової споруди та наземної ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену.

Південний міст у Києві перекритий: назвали маршрути об'їзду27.10.26, 11:40 • 5006 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКиїв
Вибухи
Південний міст (Київ)
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