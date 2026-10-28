На Южном мосту в Киеве продолжаются работы: акт обследования ожидают на следующей неделе

Повреждённый Южный мост Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В результате вражеской атаки на Киев 27 октября был повреждён Южный мост, зафиксированы повреждения элементов мостовых конструкций, в частности железобетонного пролётного строения, автомобильных проездов, конструкций метрополитена и инженерных коммуникаций. Об этом сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, пишет УНН.

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Отмечается, что специалисты КП «Киевавтодормост» уже выполняют первоочередные работы по ликвидации последствий вражеской атаки на участках, которые, согласно выводам Национального института развития инфраструктуры, не получили критических повреждений и не нуждаются в дополнительных инженерных обследованиях и проектных решениях.

Работники КП «Киевский метрополитен» оперативно восстановили первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи и возобновили движение поездов на левобережном участке метрополитена от станции «Осокорки» до станции «Красный Хутор». В настоящее время продолжаются работы по восстановлению всех инженерных сетей, в частности диспетчерской централизации, резервного электропитания и контроля движения поездов.

В Департаменте отмечают, что отдельные повреждения влияют на работу конструкции моста в целом, поэтому необходимо оценить их влияние на прочность и безопасность сооружения.

Так, параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчёты с применением расчётных моделей — говорится в сообщении.

Акт обследования мостового сооружения от Национального института развития инфраструктуры, в котором будут отражены результаты динамических испытаний, геодезического контроля деформаций и оценки технического состояния конструкций, планируют получить в начале следующей недели.

После этого будут приняты технические решения относительно дальнейшего восстановления мостового сооружения и наземного участка Сырецко-Печерской линии метрополитена.

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