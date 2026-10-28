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На Южном мосту в Киеве продолжаются работы: акт обследования ожидают на следующей неделе

Киев • УНН

 • 246 просмотра

На Южном мосту продолжаются первоочередные ремонтные работы и испытания конструкций. Решение о восстановлении ожидают после обследования.

На Южном мосту в Киеве продолжаются работы: акт обследования ожидают на следующей неделе
Повреждённый Южный мост Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В результате вражеской атаки на Киев 27 октября был повреждён Южный мост, зафиксированы повреждения элементов мостовых конструкций, в частности железобетонного пролётного строения, автомобильных проездов, конструкций метрополитена и инженерных коммуникаций. Об этом сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что специалисты КП «Киевавтодормост» уже выполняют первоочередные работы по ликвидации последствий вражеской атаки на участках, которые, согласно выводам Национального института развития инфраструктуры, не получили критических повреждений и не нуждаются в дополнительных инженерных обследованиях и проектных решениях.

Работники КП «Киевский метрополитен» оперативно восстановили первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи и возобновили движение поездов на левобережном участке метрополитена от станции «Осокорки» до станции «Красный Хутор». В настоящее время продолжаются работы по восстановлению всех инженерных сетей, в частности диспетчерской централизации, резервного электропитания и контроля движения поездов.

В Департаменте отмечают, что отдельные повреждения влияют на работу конструкции моста в целом, поэтому необходимо оценить их влияние на прочность и безопасность сооружения.

Так, параллельно профильные научно-исследовательские институты проводят динамические испытания, геодезический контроль деформаций, наблюдение за развитием дефектов и проверочные расчёты с применением расчётных моделей

— говорится в сообщении.

Акт обследования мостового сооружения от Национального института развития инфраструктуры, в котором будут отражены результаты динамических испытаний, геодезического контроля деформаций и оценки технического состояния конструкций, планируют получить в начале следующей недели.

После этого будут приняты технические решения относительно дальнейшего восстановления мостового сооружения и наземного участка Сырецко-Печерской линии метрополитена.

Южный мост в Киеве перекрыт: названы маршруты объезда27.10.26, 11:40 • 5014 просмотров

Ольга Розгон

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