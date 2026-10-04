У Сумах кількість постраждалих від удару КАБами зросла до семи

Вранці 4 жовтня росія обстріляла КАБами багатоповерхові будинки у Сумах. Внаслідок ударів, кількість травмованих осіб зросла до семи, серед них є дитина. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

У Сумах сьогодні зранку російські КАБи влучили поруч із багатоповерхівками! Наразі відомо про 7 травмованих, серед них — одна дитина! Рятувальники допомагали людям вибратися з пошкоджених помешкань. Зокрема, з верхнього поверху була евакуйована літня жінка, яка не могла самостійно пересуватися – йдеться у дописі.

За наявною інформацією, на місцях влучань також працювали офіцери-рятувальники громад. Роботи проводилися одночасно на декількох локаціях. Унаслідок удару пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та транспортні засоби.

Нагадаємо

російські війська вдарили п’ятьма керованими авіабомбами по житловому сектору Сумської громади. Постраждали щонайменше п’ятеро людей, двоє тяжко.