В Сумах число пострадавших от удара КАБами выросло до семи

Утром 4 октября россия обстреляла управляемыми авиабомбами многоэтажные дома в Сумах. В результате ударов число пострадавших возросло до семи, среди них есть ребёнок. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передаёт УНН.

Сегодня утром в Сумах российские управляемые авиабомбы попали рядом с многоэтажками! В настоящее время известно о 7 пострадавших, среди них — один ребёнок! Спасатели помогали людям выбраться из повреждённых квартир. В частности, с верхнего этажа была эвакуирована пожилая женщина, которая не могла самостоятельно передвигаться – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на местах попаданий также работали офицеры-спасатели общин. Работы проводились одновременно на нескольких локациях. В результате удара повреждены многоэтажные жилые дома, частные домовладения и транспортные средства.

Напомним

российские войска ударили пятью управляемыми авиабомбами по жилому сектору Сумской общины. Пострадали как минимум пять человек, двое — тяжело.