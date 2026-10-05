Ворог атакував безпілотниками Київ та Суми, спалахнули автівки

У Києві та Сумах горіли авто через атаки ворожих безпілотників, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Суми

У Сумах внаслідок атаки російського FPV-дрона пошкоджено 3 автомобілі.

Увечері FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.

Наслідки ворожої атаки на Суми. Фото: ДСНС

Інформація про постраждалих не надходила.

Київ

У Печерському районі столиці внаслідок російської атаки горіли автомобілі.

Увечері російський БпЛА атакував столицю. Внаслідок влучання у дворі багатоповерхівки загорілися 2 легкові автомобілі, ще один — пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежу.

Наслідки ворожої атаки на Київ. Фото: ДСНС

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

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