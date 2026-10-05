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Ворог атакував безпілотниками Київ та Суми, спалахнули автівки

Київ • УНН

 • 432 перегляди

У Сумах FPV-дрон пошкодив три автомобілі, один загорівся. У Печерському районі Києва згоріли два авто, ще одне пошкоджене.

Ворог атакував безпілотниками Київ та Суми, спалахнули автівки

У Києві та Сумах горіли авто через атаки ворожих безпілотників, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Суми

У Сумах внаслідок атаки російського FPV-дрона пошкоджено 3 автомобілі.

Увечері FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.

Наслідки ворожої атаки на Суми. Фото: ДСНС

Інформація про постраждалих не надходила.

Київ

У Печерському районі столиці внаслідок російської атаки горіли автомобілі.

Увечері російський БпЛА атакував столицю. Внаслідок влучання у дворі багатоповерхівки загорілися 2 легкові автомобілі, ще один — пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежу.

Наслідки ворожої атаки на Київ. Фото: ДСНС

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

У Харкові кількість загиблих через авіаудари зросла до шести - під завалами виявили фрагменти тіла05.10.26, 21:40 • 1788 переглядiв

Антоніна Туманова

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