Ворог атакував безпілотниками Київ та Суми, спалахнули автівки
Київ • УНН
У Сумах FPV-дрон пошкодив три автомобілі, один загорівся. У Печерському районі Києва згоріли два авто, ще одне пошкоджене.
У Києві та Сумах горіли авто через атаки ворожих безпілотників, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Суми
У Сумах внаслідок атаки російського FPV-дрона пошкоджено 3 автомобілі.
Увечері FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню.
Інформація про постраждалих не надходила.
Київ
У Печерському районі столиці внаслідок російської атаки горіли автомобілі.
Увечері російський БпЛА атакував столицю. Внаслідок влучання у дворі багатоповерхівки загорілися 2 легкові автомобілі, ще один — пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежу.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
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