Враг атаковал беспилотниками Киев и Сумы, вспыхнули автомобили
Киев • УНН
В Сумах FPV-дрон повредил три автомобиля, один загорелся. В Печерском районе Киева сгорели два автомобиля, еще один поврежден.
В Киеве и Сумах горели автомобили из-за атак вражеских беспилотников, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Сумы
В Сумах в результате атаки российского FPV-дрона повреждены 3 автомобиля.
Вечером FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
Информация о пострадавших не поступала.
Киев
В Печерском районе столицы в результате российской атаки горели автомобили.
Вечером российский БПЛА атаковал столицу. В результате попадания во дворе многоэтажки загорелись 2 легковых автомобиля, еще один — поврежден. Спасатели ликвидировали пожар.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
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