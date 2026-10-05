Враг атаковал беспилотниками Киев и Сумы, вспыхнули автомобили

В Киеве и Сумах горели автомобили из-за атак вражеских беспилотников, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Сумы

В Сумах в результате атаки российского FPV-дрона повреждены 3 автомобиля.

Вечером FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.

Последствия вражеской атаки на Сумы. Фото: ГСЧС

Информация о пострадавших не поступала.

Киев

В Печерском районе столицы в результате российской атаки горели автомобили.

Вечером российский БПЛА атаковал столицу. В результате попадания во дворе многоэтажки загорелись 2 легковых автомобиля, еще один — поврежден. Спасатели ликвидировали пожар.

Последствия вражеской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

К счастью, погибших и пострадавших нет.

В Харькове число погибших в результате авиаударов возросло до шести — под завалами обнаружили фрагменты тела