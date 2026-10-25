Кабмін виділив 187,6 млн гривень на відновлення 33 будинків після атак рф - Корецький
Київ • УНН
Кошти спрямують на відновлення 33 багатоквартирних будинків у трьох областях. Це допоможе понад 4 тисячам людей повернутися додому.
Кабінет міністрів України спрямував 187,6 млн гривень на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
Деталі
Кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів. Фінансування буде спрямовано на відновлення трьох будинків у Кривому Розі, 20 - у Сумах та 10 - на Київщині.
Це допоможе понад 4 тисячам мешканців якнайшвидше повернутися у свої домівки. В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак
Нагадаємо
Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих повномасштабною агресією росії проти України.