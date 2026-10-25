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Кабмін виділив 187,6 млн гривень на відновлення 33 будинків після атак рф - Корецький

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Кошти спрямують на відновлення 33 багатоквартирних будинків у трьох областях. Це допоможе понад 4 тисячам людей повернутися додому.

Кабмін виділив 187,6 млн гривень на відновлення 33 будинків після атак рф - Корецький

Кабінет міністрів України спрямував 187,6 млн гривень на відновлення 33 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Кошти з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійдуть до місцевих бюджетів. Фінансування буде спрямовано на відновлення трьох будинків у Кривому Розі, 20 - у Сумах та 10 - на Київщині.

Це допоможе понад 4 тисячам мешканців якнайшвидше повернутися у свої домівки. В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак

- йдеться в дописі Корецького.

Нагадаємо

Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих повномасштабною агресією росії проти України.

Євген Устименко

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