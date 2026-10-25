Кабмин выделил 187,6 млн гривен на восстановление 33 домов после атак рф - Корецкий

Кабинет министров Украины направил 187,6 млн гривен на восстановление 33 многоквартирных домов, повреждённых в результате российской агрессии в Днепропетровской, Сумской и Киевской областях. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передаёт УНН.

Средства из Фонда ликвидации последствий вооружённой агрессии поступят в местные бюджеты. Финансирование будет направлено на восстановление трёх домов в Кривом Роге, 20 - в Сумах и 10 - в Киевской области.

Это поможет более чем 4 тысячам жителей как можно скорее вернуться в свои дома. В условиях ограниченных бюджетных ресурсов продолжаем находить возможности для реализации проектов по восстановлению, чтобы помогать людям, чьё жильё повреждено в результате российских атак