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The Guardian
Техніка

Міжнародний Реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Реєстр відкрив усі 43 категорії заяв про збитки від агресії росії. Уже подано 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч внесено до Реєстру.

Міжнародний Реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв

Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих повномасштабною агресією росії проти України. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Відсьогодні Міжнародний Реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв. Тепер доступна 21 категорія для фізичних осіб, 11 - для юридичних осіб і 11 – для держави, три останні з яких відкрили сьогодні

- повідомив Корецький.

За його словами, Реєстр охоплює широкий спектр втрат і шкоди, спричинених російською агресією - особисті втрати людей, пошкодження житла й майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкоду культурній спадщині та довкіллю, а також втрати держави. Уже подано 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч із них внесено до Реєстру.

Доповнення

Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зазначила, що відкриттям останньої категорії завершився поетапний запуск системи подання заяв, який розпочався 2 квітня 2024 року.

Серед останніх відкритих категорій - три категорії для держави Україна: B1.6 (інші втрати майна), B3.1 (екологічна шкода) та B3.2 (розграбування та/або привласнення природних ресурсів). Заяви в цих категоріях можуть подавати Україна, її центральні, регіональні та місцеві органи влади, а також державні й комунальні установи та організації.

Серед 43 категорій чотири стосуються фізичної шкоди - тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, примусова праця чи служба. Ще 29 категорій - це матеріальна шкода: пошкодження чи знищення житла, бізнесу та інфраструктури, а також економічні втрати. Десять категорій охоплюють моральну шкоду: вимушене переміщення, смерть чи зникнення безвісти рідних, позбавлення волі, примусову депортацію дітей і дорослих, втрату доступу до медицини та освіти

- зазначила Шуляк.

Шуляк додала, що подані заяви опрацьовує Секретаріат Реєстру, і згодом їх передадуть Міжнародній Компенсаційній комісії, конвенцію про створення якої ухвалили 16 грудня 2025 року на Дипломатичній конференції в Гаазі. Комісія розглядатиме заяви по суті, визначатиме розмір компенсації в кожному конкретному випадку та ухвалюватиме відповідні рішення.

Нагадаємо

До Міжнародного реєстру збитків через "Дію" можна подати заявку ще по чотирьох категоріях, пов’язаних із доступом до медицини та економічними збитками.

Павло Башинський

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