Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих повномасштабною агресією росії проти України. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Відсьогодні Міжнародний Реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв. Тепер доступна 21 категорія для фізичних осіб, 11 - для юридичних осіб і 11 – для держави, три останні з яких відкрили сьогодні