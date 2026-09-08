У "Дії" запустили чотири нові категорії заяв до міжнародного Реєстру збитків
Київ • УНН
Українці можуть подати через "Дію" заяви про втрату доступу до медицини й освіти та інші міжнародні й економічні збитки.
До Міжнародного реєстру збитків через "Дію" можна подати заявку ще по чотирьох категоріях, пов’язаних із доступом до медицини та економічними збитками. Про це повідомили у ДП "Дія", пише УНН.
Запускаємо на порталі "Дія" 4 категорії заяв до міжнародного Реєстру збитків. Тепер українці можуть зафіксувати втрати, повʼязані з доступом до медицини й освіти, іншими порушеннями міжнародного права та економічними збитками
Які категорії доступні:
- А4.1 «Втрата доступу до медичної допомоги», наприклад, якщо через знищення лікарні, відсутність медперсоналу чи неможливість дістатися до
медзакладу тривалий час не було змоги отримати необхідне лікування, пройти операцію;
- А4.2 «Втрата доступу до освіти» – через пошкодження закладу освіти,
окупацію, небезпеку для життя чи відсутність можливості навчатися дистанційно;
- А2.10 «Інші порушення міжнародного права» – для випадків, які не
охоплюють інші категорії. Наприклад, обмеження доступу до гуманітарної
допомоги, води, опалення чи електроенергії, примус до отримання російського громадянства, використання цивільних як «живих щитів» та інші;
- А3.7 «Інші економічні втрати» для економічних збитків, які не підпадають
під інші категорії Реєстру. Зокрема, втрата матеріальної підтримки через смерть чи зникнення близької людини, витрати на лікування або поховання, втрата цінного рухомого майна чи активів ФОП та інші.
Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", обрати потрібну категорію, заповнити заяву та додати наявні докази. Після підпису заяву можна відіслати до Реєстру збитків.
Українцям дозволили подавати заяви про втрату роботи через війну06.09.26, 17:24 • 8258 переглядiв