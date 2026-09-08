В "Дії" запустили четыре новые категории заявлений в международный Реестр ущерба
Киев • УНН
Украинцы могут подать через "Дію" заявления об утрате доступа к медицинской помощи и образованию, а также о других международных и экономических убытках.
В Международный реестр ущерба через «Дію» можно подать заявление ещё по четырём категориям, связанным с доступом к медицине и экономическим ущербом. Об этом сообщили в ГП «Дія», пишет УНН.
Запускаем на портале «Дія» 4 категории заявлений в международный Реестр ущерба. Теперь украинцы могут зафиксировать потери, связанные с доступом к медицине и образованию, другими нарушениями международного права и экономическим ущербом
Какие категории доступны:
- А4.1 «Потеря доступа к медицинской помощи», например, если из-за разрушения больницы, отсутствия медперсонала или невозможности добраться до
медучреждения длительное время не было возможности получить необходимое лечение, пройти операцию;
- А4.2 «Потеря доступа к образованию» — из-за повреждения учебного заведения,
оккупации, опасности для жизни или отсутствия возможности учиться дистанционно;
- А2.10 «Другие нарушения международного права» — для случаев, которые не
охватывают другие категории. Например, ограничение доступа к гуманитарной
помощи, воде, отоплению или электроэнергии, принуждение к получению российского гражданства, использование гражданских в качестве «живых щитов» и другие;
- А3.7 «Другие экономические потери» — для экономического ущерба, который не подпадает
под другие категории Реестра. В частности, потеря материальной поддержки из-за смерти или исчезновения близкого человека, расходы на лечение или похороны, потеря ценного движимого имущества или активов ФЛП и другие.
Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале «Дія», выбрать нужную категорию, заполнить заявление и добавить имеющиеся доказательства. После подписания заявление можно отправить в Реестр ущерба.
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