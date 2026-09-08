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В "Дії" запустили четыре новые категории заявлений в международный Реестр ущерба

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Украинцы могут подать через "Дію" заявления об утрате доступа к медицинской помощи и образованию, а также о других международных и экономических убытках.

В "Дії" запустили четыре новые категории заявлений в международный Реестр ущерба

В Международный реестр ущерба через «Дію» можно подать заявление ещё по четырём категориям, связанным с доступом к медицине и экономическим ущербом. Об этом сообщили в ГП «Дія», пишет УНН.

Запускаем на портале «Дія» 4 категории заявлений в международный Реестр ущерба. Теперь украинцы могут зафиксировать потери, связанные с доступом к медицине и образованию, другими нарушениями международного права и экономическим ущербом

- говорится в сообщении.

Какие категории доступны:

  • А4.1 «Потеря доступа к медицинской помощи», например, если из-за разрушения больницы, отсутствия медперсонала или невозможности добраться до медучреждения длительное время не было возможности получить необходимое лечение, пройти операцию;
    • А4.2 «Потеря доступа к образованию» — из-за повреждения учебного заведения, оккупации, опасности для жизни или отсутствия возможности учиться дистанционно;
      • А2.10 «Другие нарушения международного права» — для случаев, которые не охватывают другие категории. Например, ограничение доступа к гуманитарной помощи, воде, отоплению или электроэнергии, принуждение к получению российского гражданства, использование гражданских в качестве «живых щитов» и другие;
        • А3.7 «Другие экономические потери» — для экономического ущерба, который не подпадает под другие категории Реестра. В частности, потеря материальной поддержки из-за смерти или исчезновения близкого человека, расходы на лечение или похороны, потеря ценного движимого имущества или активов ФЛП и другие.

          Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале «Дія», выбрать нужную категорию, заполнить заявление и добавить имеющиеся доказательства. После подписания заявление можно отправить в Реестр ущерба.

          Украинцам разрешили подавать заявления об утрате работы из-за войны06.09.26, 17:24 • 8274 просмотра

          Ольга Розгон

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          Дія (сервис)
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