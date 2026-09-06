Украинцам разрешили подавать заявления об утрате работы из-за войны
Киев • УНН
В реестре ущерба открыли категорию для компенсации утраченного заработка из-за войны. Заявления подаются через портал «Дія».
Украинцы, которые из-за войны потеряли работу и доход, теперь могут подать заявление в международный реестр ущерба через "Дію". Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает УНН.
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Международный реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, открыл для подачи заявлений новую категорию - A3.4 "Потеря оплачиваемой работы". Подать заявление в этой категории могут физические лица, которые работали по найму или были самозанятыми и были лишены источника дохода из-за потери работы вследствие вооруженной агрессии рф против Украины. Новая категория предусматривает возможность фиксации требований о компенсации заработка, который человек не смог получить из-за потери работы, вызванной войной
Кроме того, согласно имеющимся данным, для физических лиц - предпринимателей, которые потеряли прибыль из-за российской агрессии, в реестре уже существует отдельная категория A3.5 "Потеря частного предпринимательства".
Все заявления в реестр подаются через веб-портал "Дія". В настоящее время открыто 30 категорий заявлений для физических и юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоуправления.
Напомним
В Украине официально зарегистрированы 94 267 безработных, больше всего - в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Работодатели испытывают острый дефицит квалифицированных рабочих, водителей и врачей.