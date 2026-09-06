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Українцям дозволили подавати заяви про втрату роботи через війну

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

У реєстрі збитків відкрили категорію для компенсації втраченого заробітку через війну. Заяви подають через портал «Дія».

Українцям дозволили подавати заяви про втрату роботи через війну

Українці, які через війну втратили роботу та дохід, тепер можуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків через "Дію". Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, відкрив для подання заяв нову категорію - A3.4 "Втрата оплачуваної роботи". Подати заяву в цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії рф проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, який людина не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною

- йдеться у дописі.

Крім того, за наявними даними,  для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток через російську агресію, у реєстрі вже існує окрема категорія A3.5 "Втрата приватного підприємництва".

Усі заяви до реєстру подаються через вебпортал "Дія". Наразі відкрито 30 категорій заяв для фізичних та юридичних осіб, а також органів державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо

В Україні офіційно зареєстровано 94 267 безробітних, найбільше у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Роботодавці відчувають гострий дефіцит кваліфікованих робітників, водіїв та лікарів.

Алла Кіосак

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