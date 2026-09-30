Международный реестр ущерба для Украины открыл все 43 категории заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, причинённых полномасштабной агрессией россии против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передаёт УНН.

С сегодняшнего дня Международный Реестр ущерба открыл для подачи все 43 категории заявлений. Теперь доступны 21 категория для физических лиц, 11 - для юридических лиц и 11 - для государства, последние три из которых открыли сегодня

По его словам, Реестр охватывает широкий спектр потерь и ущерба, причинённых российской агрессией, - личные потери людей, повреждение жилья и имущества, ущерб бизнесу, разрушение инфраструктуры, ущерб культурному наследию и окружающей среде, а также потери государства. Уже подано 195 тысяч заявлений, более 65 тысяч из них внесены в Реестр.

Глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк отметила, что с открытием последней категории завершился поэтапный запуск системы подачи заявлений, начавшийся 2 апреля 2024 года.

Среди последних открытых категорий — три категории для государства Украина: B1.6 (другие потери имущества), B3.1 (экологический ущерб) и B3.2 (разграбление и/или присвоение природных ресурсов). Заявления в этих категориях могут подавать Украина, её центральные, региональные и местные органы власти, а также государственные и коммунальные учреждения и организации.

Среди 43 категорий четыре касаются физического ущерба - телесных повреждений, сексуального насилия, пыток, принудительного труда или службы. Ещё 29 категорий - это материальный ущерб: повреждение или уничтожение жилья, бизнеса и инфраструктуры, а также экономические потери. Десять категорий охватывают моральный ущерб: вынужденное перемещение, смерть или исчезновение без вести родных, лишение свободы, принудительную депортацию детей и взрослых, потерю доступа к медицине и образованию