росіяни атакували дроном торговий центр в Сумах: загинула людина, є поранені

Ворог ввечері у вівторок, 6 жовтня, атакував Суми. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує УНН.

За його словами, внаслідок атаки на Ковпаківський район обласного центру загинула людина.

російський дрон атакував людей поблизу торгового центру. Загинула одна людина. Ще двоє - поранені. Інформація про постраждалих уточнюється. Знову під ударом - цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди