росіяни атакували дроном торговий центр в Сумах: загинула людина, є поранені
Київ • УНН
У Ковпаківському районі Сум російський дрон атакував людей біля торгового центру. Загинула одна людина, ще двоє поранені.
Ворог ввечері у вівторок, 6 жовтня, атакував Суми. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок атаки на Ковпаківський район обласного центру загинула людина.
російський дрон атакував людей поблизу торгового центру. Загинула одна людина. Ще двоє - поранені. Інформація про постраждалих уточнюється. Знову під ударом - цивільна інфраструктура і місця, де перебувають люди
Він закликав жителів Сум та області бути максимально уважними, особливо у вечірній та нічний час, коли ворожий дрон складніше вчасно помітити, а під час загрози обов’язково переходити у безпечні місця.
Нагадаємо
Напередодні російські окупанти зруйнували фармзавод "Кумус" у Сумах. Унаслідок атаки загинув співробітник компанії.
П’ять КАБів ворог скинув на Суми, є постраждалі04.10.26, 09:53 • 11711 переглядiв