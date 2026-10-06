Россияне атаковали дроном торговый центр в Сумах: погиб человек, есть раненые

Враг вечером во вторник, 6 октября, атаковал Сумы. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки на Ковпаковский район областного центра погиб человек.

российский дрон атаковал людей возле торгового центра. Погиб один человек. Еще двое — ранены. Информация о пострадавших уточняется. Снова под ударом — гражданская инфраструктура и места, где находятся люди — констатировал Григоров.

Он призвал жителей Сум и области быть максимально внимательными, особенно в вечернее и ночное время, когда вражеский дрон сложнее вовремя заметить, а во время угрозы обязательно переходить в безопасные места.

Напомним

Накануне российские оккупанты разрушили фармзавод "Кумус" в Сумах. В результате атаки погиб сотрудник компании.

Враг сбросил на Сумы пять КАБов, есть пострадавшие