Змінила чотири оселі і наводила ракети на місто: у Сумах затримали агентку фсб
Київ • УНН
Безробітна жителька Сум наводила російські ракети та шукала позиції прикордонників і блокпостів. Їй загрожує довічне ув’язнення.
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Сумах коригувальницю російських спецслужб, що наводила ворожі ракети на місто. Нею виявилась місцева безробітна жінка, повідомляє СБУ, передає УНН.
Деталі
Як встановило слідство, для конспірації та уникнення викриття фігурантка протягом тижня змінила чотири помешкання. Це були оселі та господарські приміщення її знайомих, які не знали про те, що жінка працювала на ворога.
Зловмисниця намагалася знайти для росіян пункти базування прикордонників та блокпости Сил оборони на околицях обласного центру. Щоб виявити ці об’єкти, фігурантка об’їжджала міську громаду на маршрутних автобусах, а також здійснювала піші розвідувальні вилазки. Зібрані відомості вона передавала ворогу у вигляді фото потенційних "цілей" з їхніми координатами на гугл-картах
Під час обшуків у затриманої виявили і вилучили два смартфони, які вона по черзі використовувала для прихованих контактів із співробітником фсб.
Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
СБУ затримала харків’янку яку підозрюють у зборі та передачі російським спецслужбам інформації про українських військових.