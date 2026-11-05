Сменила четыре места жительства и наводила ракеты на город: в Сумах задержали агентку фсб
Киев • УНН
Безработная жительница Сум наводила российские ракеты и искала позиции пограничников и блокпостов. Ей грозит пожизненное заключение.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Сумах корректировщицу российских спецслужб, которая наводила вражеские ракеты на город. Ею оказалась местная безработная женщина, сообщает СБУ, передает УНН.
Детали
Как установило следствие, для конспирации и предотвращения разоблачения фигурантка в течение недели сменила четыре места проживания. Это были дома и хозяйственные помещения ее знакомых, которые не знали о том, что женщина работала на врага.
Злоумышленница пыталась найти для россиян пункты базирования пограничников и блокпосты Сил обороны на окраинах областного центра. Чтобы выявить эти объекты, фигурантка объезжала городскую общину на маршрутных автобусах, а также совершала пешие разведывательные вылазки. Собранные сведения она передавала врагу в виде фотографий потенциальных "целей" с их координатами на гугл-картах
Во время обысков у задержанной обнаружили и изъяли два смартфона, которые она поочередно использовала для скрытых контактов с сотрудником фсб.
Злоумышленнице сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним
СБУ задержала харьковчанку, которую подозревают в сборе и передаче российским спецслужбам информации об украинских военнослужащих.