Готувала теракт проти українських військових: у Харкові СБУ затримала продавчиню

СБУ затримали харків’янку яку підозрюють у зборі та передачі російським спецслужбам інформації про українських військових. Місцева продавчиня також мала допомогти підготувати теракти проти військових, які перебували на ротації. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

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За даними розслідування, наведенням ворожих обстрілів займалася завербована рашистами продавчиня місцевої крамниці. Жінка потрапила в поле зору російських спецслужбістів, коли публікувала прокремлівські коментарі у чатах Телеграм-каналів.

Після вербування фігурантка пішки обходила вулиці обласного центру, щоб виявити запасні командні пункти Сил оборони, по яких ворог готував серію повітряних ударів. Щоб виконати вороже завдання, зловмисниця фіксувала на телефонну камеру фасади будівель, поблизу яких помічала зосередження особового складу і техніки українських захисників - йдеться у дописі.

Кіберфахівці СБУ спрацювали на випередження та завчасно викрили контакти жінки з рашистами, задокументували її розвідвилазки і затримали за місцем проживання.

Також стало відомо, що наступним завданням фігурантки була участь у підготовці терактів проти українських воїнів, що перебували в ротації після передової. Встановлено, що інформаторка додатково відстежувала місця паркування авто ЗСУ, фотографувала ці локації та передавала знімки куратору з рф. Під час обшуків у затриманої виявили смартфон із файлами військових об’єктів та чатом у месенджері, в якому вона контактувала з ворогом - йдеться у дописі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, і їй загрожує до 8 років ув’язнення. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинів як державну зраду.

Нагадаємо

Військова контррозвідка СБУ викрила коригувальника фсб, завербованого ворогом львів’янина, котрий працював на виробництві безпілотних систем Сил оборони на заході України. Він передавав росії координати виробництва дронів для підготовки ракетного удару.