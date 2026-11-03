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Готовила теракт против украинских военных: в Харькове СБУ задержала продавщицу

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Продавщица передавала рф данные о военных объектах и местах парковки автомобилей ВСУ. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Готовила теракт против украинских военных: в Харькове СБУ задержала продавщицу

СБУ задержала харьковчанку, которую подозревают в сборе и передаче российским спецслужбам информации об украинских военнослужащих. Местная продавщица также должна была помочь подготовить теракты против военных, находившихся на ротации. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

По данным расследования, наведением вражеских обстрелов занималась завербованная рашистами продавщица местного магазина. Женщина попала в поле зрения российских спецслужбистов, когда публиковала прокремлевские комментарии в чатах Telegram-каналов.

После вербовки фигурантка пешком обходила улицы областного центра, чтобы выявить запасные командные пункты Сил обороны, по которым враг готовил серию воздушных ударов. Чтобы выполнить вражеское задание, злоумышленница снимала на камеру телефона фасады зданий, возле которых замечала скопления личного состава и техники украинских защитников

- говорится в сообщении.

Киберспециалисты СБУ сработали на опережение и заблаговременно раскрыли контакты женщины с рашистами, задокументировали ее разведывательные вылазки и задержали по месту жительства.

Также стало известно, что следующим заданием фигурантки было участие в подготовке терактов против украинских воинов, находившихся на ротации после передовой. Установлено, что информаторша дополнительно отслеживала места парковки автомобилей ВСУ, фотографировала эти локации и передавала снимки куратору из рф. Во время обысков у задержанной обнаружили смартфон с файлами военных объектов и чатом в мессенджере, в котором она контактировала с врагом

- говорится в сообщении.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ либо других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос о дополнительной квалификации ее преступлений как государственной измены.

Напомним

Военная контрразведка СБУ разоблачила корректировщика фсб - завербованного врагом львовянина, который работал на производстве беспилотных систем Сил обороны на западе Украины. Он передавал россии координаты производства дронов для подготовки ракетного удара.

Алла Киосак

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