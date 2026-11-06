росія завдала авіаудару по Сумах: під завалами опинилася жінка
Київ • УНН
Унаслідок авіаудару по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Сум є травмовані. Поліцейські деблокували жінку з-під завалів.
Ворог ввечері у п'ятницю, 6 листопада, завдав авіаційного удару по Сумах. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок атаки є травмовані люди.
Під ударом опинилися житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. Разом із громадянами патрульні поліцейські деблокували жінку, яка опинилася під завалами будинку. Згодом її передали медикам
Нагадаємо
Увечері 30 жовтня два безпілотники влучили в нежитлове приміщення та автомийку в Сумах.
росія масовано атакувала Суми безпілотниками, є постраждалі та руйнування у трьох районах міста23.10.26, 03:33 • 4355 переглядiв