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росія завдала авіаудару по Сумах: під завалами опинилася жінка

Київ • УНН

 • 858 перегляди

Унаслідок авіаудару по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Сум є травмовані. Поліцейські деблокували жінку з-під завалів.

росія завдала авіаудару по Сумах: під завалами опинилася жінка

Ворог ввечері у п'ятницю, 6 листопада, завдав авіаційного удару по Сумах. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки є травмовані люди.

Під ударом опинилися житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. Разом із громадянами патрульні поліцейські деблокували жінку, яка опинилася під завалами будинку. Згодом її передали медикам

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Увечері 30 жовтня два безпілотники влучили в нежитлове приміщення та автомийку в Сумах.

росія масовано атакувала Суми безпілотниками, є постраждалі та руйнування у трьох районах міста23.10.26, 03:33 • 4355 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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