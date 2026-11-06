росія завдала авіаудару по Сумах: під завалами опинилася жінка

Ворог ввечері у п'ятницю, 6 листопада, завдав авіаційного удару по Сумах. Про це повідомляє Національна поліція України, інформує УНН.

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Зазначається, що внаслідок атаки є травмовані люди.

Під ударом опинилися житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. Разом із громадянами патрульні поліцейські деблокували жінку, яка опинилася під завалами будинку. Згодом її передали медикам - йдеться у повідомленні.

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