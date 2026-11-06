Россия нанесла авиаудар по Сумам: под завалами оказалась женщина

Враг вечером в пятницу, 6 ноября, нанес авиационный удар по Сумам. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.

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Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие.

Под удар попали жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры. Вместе с гражданами патрульные полицейские деблокировали женщину, оказавшуюся под завалами дома. Впоследствии ее передали медикам - говорится в сообщении.

Напомним

Вечером 30 октября два беспилотника попали в нежилое помещение и автомойку в Сумах.

Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения в трех районах города