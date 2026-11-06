Россия нанесла авиаудар по Сумам: под завалами оказалась женщина
Киев • УНН
В результате авиаудара по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Сум есть пострадавшие. Полицейские деблокировали женщину из-под завалов.
Враг вечером в пятницу, 6 ноября, нанес авиационный удар по Сумам. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует УНН.
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Отмечается, что в результате атаки есть пострадавшие.
Под удар попали жилой сектор и объекты гражданской инфраструктуры. Вместе с гражданами патрульные полицейские деблокировали женщину, оказавшуюся под завалами дома. Впоследствии ее передали медикам
Напомним
Вечером 30 октября два беспилотника попали в нежилое помещение и автомойку в Сумах.
Россия массированно атаковала Сумы беспилотниками, есть пострадавшие и разрушения в трех районах города23.10.26, 03:33 • 4354 просмотра