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Кушнер і Віткофф запланували переговори в Норвегії щодо війни в Україні - Reuters

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Представники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф планують відвідати Норвегію для переговорів щодо припинення війни в Україні. Очікується участь Зеленського.

Кушнер і Віткофф запланували переговори в Норвегії щодо війни в Україні - Reuters

Зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер та його посланець на Близькому Сході Стів Віткофф мають намір цього тижня відвідати Норвегію для проведення наступного раунду переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на трьох осіб, знайомих з цим питанням, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що очікується участь Президента України Володимира Зеленського у зустрічах. При цьому графік є попереднім і може змінитися.

Зустрічі плануються на тлі зростання напруженості між Вашингтоном та Києвом. Зеленський останніми днями заявив, що швидкість роботи української супутникової системи Starshield знизилася в результаті політичного рішення США та що США обмежують обмін розвідувальними даними. Американські чиновники заперечують обидва ці звинувачення

- пише видання.

Віткофф заявив, що США, Україна, НАТО та ЄС обговорили завершення війни до зими на переговорах у Маямі10.10.26, 00:46 • 22718 переглядiв

Довідково

Україна використовує Starshield, вироблений SpaceX, для бойового зв'язку та операцій з безпілотниками. Міністерство оборони США має контракт на Starshield зі SpaceX, але дозволяє Україні використовувати систему.

Українські чиновники заявили, що обмеження роботи Starshield призвело до загибелі цивільного населення, оскільки військові не змогли перехопити російські удари. Минулого тижня Reuters повідомило, що наказ про обмеження Starshield надійшов з Білого дому.

Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, минулого тижня заявив, що оскільки системи Starshield належать і контролюються урядом США, будь-які обмеження швидкості або використання визначаються військовими США або президентом.

Нагадаємо

Напередодні Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками Президента США Дональда Трампа: Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили результати зустрічі української і американської переговорних команд у Флориді.

У США подали позов з вимогою усунення Кушнера з посади спеціального посланця Трампа 15.10.26, 09:41 • 20342 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
SpaceX
Міністерство оборони США
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Ілон Маск
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида