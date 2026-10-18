Віткофф і Кушнер зустрілись з Зеленським: озвучені теми розмови

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками Президента США Дональда Трампа: Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

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Під час зустрічі сторони обговорили результати зустрічі української і американської переговорних команд у Флориді.

Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО. Саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Україна і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат - зазначив Зеленський.

Він додав: мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі.

Все зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім росії, чекають уже понад чотири з половиною роки - зазначив президент.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальними даними з Україною після нещодавнього блокування.