Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским: озвучены темы разговора
Киев • УНН
Зеленский провёл разговор с Уиткоффом и Кушнером о переговорах во Флориде и дальнейшей дипломатии. Также обсудили обстрелы со стороны РФ и ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями президента США Дональда Трампа: Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.
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Во время встречи стороны обсудили результаты встречи украинской и американской переговорных команд во Флориде.
Фактически постоянно наши команды находятся на связи. Готовим также следующие шаги в дипломатии. Постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО. Именно от позиции Америки здесь многое зависит. Украина и впредь готова работать конструктивно, честно и на реальный результат
Он добавил: мир приходит только благодаря силе и сотрудничеству, которое строится на доверии.
Все со своей стороны для этого делаем и для того, чтобы позиция Америки была сильной и помогала приблизить мир, которого все, кроме россии, ждут уже более четырех с половиной лет
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после недавней блокировки.