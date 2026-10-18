США відновили обмін розвідданими з Україною після блокування - Зеленський

Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальними даними з Україною після нещодавнього блокування. Про це заявив Володимир Зеленський, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Президент України також висловив сподівання, що переговори зі США можуть відбутися цього тижня. Водночас ЗМІ не повідомили про деталі відновлення обміну розвідувальних даних.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не припиняв передавати Україні розвідувальні дані та продовжує співпрацювати з Києвом. Про це американський лідер повідомив 13 жовтня під час спілкування з журналістами.

До того Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові отримували попередження про можливе призупинення обміну розвідувальними даними зі США.

Також ЗМІ повідомляли, що у Білому домі триває дискусія щодо подальшого надання Україні розвідувальних даних. Проти того, щоб обмежувати надання розвідданих виступає директор ЦРУ Реткліф.

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