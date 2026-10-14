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Не ударами по росії єдиними - чому для України важливі розвіддані США

Київ • УНН

 • 2570 перегляди

Американські розвіддані критично важливі для ППО та ударів України. Експерт назвав їх передачу й продаж зброї важелями тиску Трампа.

Не ударами по росії єдиними - чому для України важливі розвіддані США
Фото ілюстративне

Американські розвідувальні дані потрібні Україні як для захисту від російських ракет, так і для ударів по військових об’єктах на території ворога. Останні кілька днів Україна не отримувала сповіщень про підготовку ворогом ракетних нальотів. Чи затисне Америка Україну в розвідувальних "лещатах" та які ще важелі тиску має Трамп - журналісти УНН розмірковували разом з президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. 

Чому американські розвіддані важливі для України

За словами експерта, американська супутникова розвідка допомагає Україні виявляти ракетні загрози та використовувати озброєння, яке працює за стандартами зв’язку США. На думку експерта, це стосується не лише американських систем, а й частини озброєння інших країн НАТО. Водночас, європейські держави мають власні можливості, зокрема Франція та Велика Британія, проте вони не охоплюють усього функціоналу США.

Супутникові розвіддані Сполучених Штатів використовуються нами у двох напрямках: і в захисті, і в перенесенні війни на територію держави-агресора. Саме тому для нас критично, щоб ми могли вчасно помічати пуск ракет і відповідно налаштовувати системи ППО для власного захисту 

- пояснив політолог.

Також, Олексій Буряченко наголошує, що європейські партнери вже частково компенсують потребу в розвідданих, але повноцінної заміни американським можливостям нині немає. Тому в разі припинення передачі інформації Україні, доведеться адаптуватися до нових умов.

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Питання не в компенсації, а в тому, що ми працюємо одночасно і з американськими супутниковими розвідданими, і з нашими європейськими партнерами. Але специфіка озброєння натівського, американського в тому, що воно перш за все заточене саме під американські супутникові розвіддані. Тому станом на зараз без втрат Україна не зможе вийти з цієї ситуації, якщо дійсно Сполучені Штати приймуть рішення не передавати нам супутникові розвіддані 

- зазначив Олексій Буряченко.

Чи може Трамп використати розвіддані як інструмент тиску

Політолог нагадав, що Дональд Трамп уже обмежував раніше доступ України до американських розвідданих на кілька днів. За його словами, тоді українським системам ППО було складніше реагувати на масовані російські обстріли, однак нинішня ситуація, за його оцінкою, відрізняється, бо Україна частково диверсифікувала джерела розвідувальної інформації.

Якщо ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, у нас немає підтверджених даних, що Трамп це робить чи зробить. Принаймні в публічному просторі він чітко артикулював, що Сполучені Штати продовжують передавати розвіддані Україні. Тобто ніякої затримки немає. Військові кажуть, що ця затримка може бути пов’язана з тим, що росія модифікувала свої ракети для С-400, з якими в нас і раніше були проблеми 

- сказав політолог.

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Також, Олексій Буряченко вважає, що внутрішньополітична ситуація у США також  може впливати на рішення американського президента щодо України. Втім, на думку політолога, можливість обмежити передачу розвідданих і продаж американської зброї, все-таки, залишається одним з інструментів впливу Вашингтона.

Вибори - це основна причина всієї цієї історії. Конфігурація може скластися абсолютно різна. Якщо хитнеться велика критика Трампа в публічному просторі через дизельну угоду, то він, навпаки, може ще зробити щось корисне для України. А може бути і протилежно: якщо Трамп вирішить дотиснути свої умови, про які домовився з російською федерацією, він може вирішувати це питання через тиск на Україну. Інструменти тиску в нього є - це розвіддані і продаж американської зброї 

- пояснив Олексій Буряченко.

До того ж, окремою проблемою залишається залежність України від дозволів США на продаж американського озброєння, навіть якщо його придбали треті країни, зазначив експерт. Він підкреслив, що без офіційного дозволу Вашингтона Україна не зможе купити таку техніку в інших держав, а тому збереження доступу до розвідданих і можливості закуповувати американське озброєння він назвав важливими тактичними цілями для України.

Для України важливо зараз, щоб у неї за будь-яких розкладів залишилася можливість у вигляді розвідданих та можливість купувати американську зброю. У Сполучених Штатів, у президента Трампа, свої політичні й економічні цілі. Іноді вони збігаються з нашими, іноді - ні 

- підсумував політолог.

Алла Кіосак

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