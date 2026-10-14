Не одними ударами по России — почему для Украины важны разведданные США

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Американские разведданные нужны Украине как для защиты от российских ракет, так и для ударов по военным объектам на территории врага. Последние несколько дней Украина не получала предупреждений о подготовке противником ракетных налётов. Зажмёт ли Америка Украину в разведывательные «тиски» и какие ещё рычаги давления есть у Трампа — журналисты УНН размышляли вместе с президентом Международного института исследований безопасности Алексеем Буряченко.

Почему американские разведданные важны для Украины

По словам эксперта, американская спутниковая разведка помогает Украине выявлять ракетные угрозы и использовать вооружение, работающее по стандартам связи США. По мнению эксперта, это касается не только американских систем, но и части вооружений других стран НАТО. В то же время европейские государства обладают собственными возможностями, в частности Франция и Великобритания, однако они не охватывают весь функционал США.

Спутниковые разведданные Соединённых Штатов используются нами в двух направлениях: и для защиты, и для переноса войны на территорию государства-агрессора. Именно поэтому для нас критически важно, чтобы мы могли своевременно замечать запуск ракет и соответственно настраивать системы ПВО для собственной защиты — объяснил политолог.

Также Алексей Буряченко подчёркивает, что европейские партнёры уже частично компенсируют потребность в разведданных, однако полноценной замены американским возможностям в настоящее время нет. Поэтому в случае прекращения передачи информации Украине придётся адаптироваться к новым условиям.

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Вопрос не в компенсации, а в том, что мы одновременно работаем и с американскими спутниковыми разведданными, и с нашими европейскими партнёрами. Но специфика натовского, американского вооружения заключается в том, что оно прежде всего заточено именно под американские спутниковые разведданные. Поэтому на данный момент без потерь Украина не сможет выйти из этой ситуации, если действительно Соединённые Штаты примут решение не передавать нам спутниковые разведданные — отметил Алексей Буряченко.

Может ли Трамп использовать разведданные как инструмент давления

Политолог напомнил, что Дональд Трамп уже ранее ограничивал доступ Украины к американским разведданным на несколько дней. По его словам, тогда украинским системам ПВО было сложнее реагировать на массированные российские обстрелы, однако нынешняя ситуация, по его оценке, отличается, поскольку Украина частично диверсифицировала источники разведывательной информации.

Если мы говорим о сегодняшней ситуации, у нас нет подтверждённых данных, что Трамп это делает или сделает. По крайней мере в публичном пространстве он чётко заявил, что Соединённые Штаты продолжают передавать разведданные Украине. То есть никакой задержки нет. Военные говорят, что эта задержка может быть связана с тем, что Россия модифицировала свои ракеты для С-400, с которыми у нас и раньше были проблемы — сказал политолог.

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Также Алексей Буряченко считает, что внутриполитическая ситуация в США также может влиять на решения американского президента в отношении Украины. Впрочем, по мнению политолога, возможность ограничить передачу разведданных и продажу американского оружия всё же остаётся одним из инструментов влияния Вашингтона.

Выборы — это основная причина всей этой истории. Конфигурация может сложиться совершенно разная. Если усилится критика Трампа в публичном пространстве из-за дизельной сделки, то он, наоборот, может ещё сделать что-то полезное для Украины. А может быть и наоборот: если Трамп решит дожать свои условия, о которых договорился с Российской Федерацией, он может решать этот вопрос посредством давления на Украину. Инструменты давления у него есть — это разведданные и продажа американского оружия — объяснил Алексей Буряченко.

Кроме того, отдельной проблемой остаётся зависимость Украины от разрешений США на продажу американского вооружения, даже если его приобрели третьи страны, отметил эксперт. Он подчеркнул, что без официального разрешения Вашингтона Украина не сможет купить такую технику у других государств, поэтому сохранение доступа к разведданным и возможности закупать американское вооружение он назвал важными тактическими целями для Украины.