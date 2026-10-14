Не одними ударами по России — почему для Украины важны разведданные США

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 4578 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 10227 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 10575 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 11791 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11385 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13085 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13123 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13756 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 12995 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12612 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12249 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19342 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19473 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17427 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 8378 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35458 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36541 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 39876 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53015 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78576 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Джордж Сорос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1164 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2438 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3280 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4294 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5454 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Не одними ударами по России — почему для Украины важны разведданные США

Киев • УНН

 • 28774 просмотра

Американские разведданные критически важны для ПВО и ударов Украины. Эксперт назвал их передачу и продажу оружия рычагами давления Трампа.

Не одними ударами по России — почему для Украины важны разведданные США
Фото иллюстративное

Американские разведданные нужны Украине как для защиты от российских ракет, так и для ударов по военным объектам на территории врага. Последние несколько дней Украина не получала предупреждений о подготовке противником ракетных налётов. Зажмёт ли Америка Украину в разведывательные «тиски» и какие ещё рычаги давления есть у Трампа — журналисты УНН размышляли вместе с президентом Международного института исследований безопасности Алексеем Буряченко. 

Почему американские разведданные важны для Украины

По словам эксперта, американская спутниковая разведка помогает Украине выявлять ракетные угрозы и использовать вооружение, работающее по стандартам связи США. По мнению эксперта, это касается не только американских систем, но и части вооружений других стран НАТО. В то же время европейские государства обладают собственными возможностями, в частности Франция и Великобритания, однако они не охватывают весь функционал США.

Спутниковые разведданные Соединённых Штатов используются нами в двух направлениях: и для защиты, и для переноса войны на территорию государства-агрессора. Именно поэтому для нас критически важно, чтобы мы могли своевременно замечать запуск ракет и соответственно настраивать системы ПВО для собственной защиты 

— объяснил политолог.

Также Алексей Буряченко подчёркивает, что европейские партнёры уже частично компенсируют потребность в разведданных, однако полноценной замены американским возможностям в настоящее время нет. Поэтому в случае прекращения передачи информации Украине придётся адаптироваться к новым условиям.

Зеленский подтвердил, что США пригрозили приостановить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским НПЗ - NPR14.10.26, 10:17 • 6172 просмотра

Вопрос не в компенсации, а в том, что мы одновременно работаем и с американскими спутниковыми разведданными, и с нашими европейскими партнёрами. Но специфика натовского, американского вооружения заключается в том, что оно прежде всего заточено именно под американские спутниковые разведданные. Поэтому на данный момент без потерь Украина не сможет выйти из этой ситуации, если действительно Соединённые Штаты примут решение не передавать нам спутниковые разведданные 

— отметил Алексей Буряченко.

Может ли Трамп использовать разведданные как инструмент давления

Политолог напомнил, что Дональд Трамп уже ранее ограничивал доступ Украины к американским разведданным на несколько дней. По его словам, тогда украинским системам ПВО было сложнее реагировать на массированные российские обстрелы, однако нынешняя ситуация, по его оценке, отличается, поскольку Украина частично диверсифицировала источники разведывательной информации.

Если мы говорим о сегодняшней ситуации, у нас нет подтверждённых данных, что Трамп это делает или сделает. По крайней мере в публичном пространстве он чётко заявил, что Соединённые Штаты продолжают передавать разведданные Украине. То есть никакой задержки нет. Военные говорят, что эта задержка может быть связана с тем, что Россия модифицировала свои ракеты для С-400, с которыми у нас и раньше были проблемы 

— сказал политолог.

Трамп ответил, продолжают ли США делиться разведданными с Украиной13.10.26, 19:40 • 6992 просмотра

Также Алексей Буряченко считает, что внутриполитическая ситуация в США также  может влиять на решения американского президента в отношении Украины. Впрочем, по мнению политолога, возможность ограничить передачу разведданных и продажу американского оружия всё же остаётся одним из инструментов влияния Вашингтона.

Выборы — это основная причина всей этой истории. Конфигурация может сложиться совершенно разная. Если усилится критика Трампа в публичном пространстве из-за дизельной сделки, то он, наоборот, может ещё сделать что-то полезное для Украины. А может быть и наоборот: если Трамп решит дожать свои условия, о которых договорился с Российской Федерацией, он может решать этот вопрос посредством давления на Украину. Инструменты давления у него есть — это разведданные и продажа американского оружия 

— объяснил Алексей Буряченко.

Кроме того, отдельной проблемой остаётся зависимость Украины от разрешений США на продажу американского вооружения, даже если его приобрели третьи страны, отметил эксперт. Он подчеркнул, что без официального разрешения Вашингтона Украина не сможет купить такую технику у других государств, поэтому сохранение доступа к разведданным и возможности закупать американское вооружение он назвал важными тактическими целями для Украины.

Для Украины сейчас важно, чтобы при любом развитии событий у неё сохранилась возможность получать разведданные и покупать американское оружие. У Соединённых Штатов, у президента Трампа, есть свои политические и экономические цели. Иногда они совпадают с нашими, иногда — нет 

— подытожил политолог.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Выборы в США
Война в Украине
НАТО
Ракетная система С-400
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Соединённые Штаты
Украина