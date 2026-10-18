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Financial Times
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США возобновили обмен разведданными с Украиной после блокировки - Зеленский

Киев • УНН

 • 3024 просмотра

Президент заявил, что США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной. Он также ожидает переговоров с Вашингтоном на этой неделе.

США возобновили обмен разведданными с Украиной после блокировки - Зеленский

Соединённые Штаты Америки возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после недавней блокировки. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg, передаёт УНН.

Подробности

Президент Украины также выразил надежду, что переговоры с США могут состояться на этой неделе. В то же время СМИ не сообщили подробностей возобновления обмена разведывательными данными.

Дополнительно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передавать Украине разведывательные данные и продолжает сотрудничать с Киевом. Об этом американский лидер сообщил 13 октября во время общения с журналистами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные получали предупреждения о возможной приостановке обмена разведывательными данными с США.

Также СМИ сообщали, что в Белом доме продолжается дискуссия относительно дальнейшего предоставления Украине разведывательных данных. Против ограничения предоставления разведданных выступает директор ЦРУ Рэтклифф.

Не одними ударами по России — почему для Украины важны разведданные США14.10.26, 19:31 • 29081 просмотр

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости МираТехнологии
Джон Ратклифф
Центральное разведывательное управление
Белый дом
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина