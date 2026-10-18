США возобновили обмен разведданными с Украиной после блокировки - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил, что США возобновили обмен разведывательными данными с Украиной. Он также ожидает переговоров с Вашингтоном на этой неделе.
Соединённые Штаты Америки возобновили обмен разведывательными данными с Украиной после недавней блокировки. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg, передаёт УНН.
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Президент Украины также выразил надежду, что переговоры с США могут состояться на этой неделе. В то же время СМИ не сообщили подробностей возобновления обмена разведывательными данными.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не прекращал передавать Украине разведывательные данные и продолжает сотрудничать с Киевом. Об этом американский лидер сообщил 13 октября во время общения с журналистами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные получали предупреждения о возможной приостановке обмена разведывательными данными с США.
Также СМИ сообщали, что в Белом доме продолжается дискуссия относительно дальнейшего предоставления Украине разведывательных данных. Против ограничения предоставления разведданных выступает директор ЦРУ Рэтклифф.
Не одними ударами по России — почему для Украины важны разведданные США14.10.26, 19:31 • 29081 просмотр