Військовий супутник рф критично зблизився з американо-фінським супутником, який може передавати дані Україні - ЗМІ
Київ • УНН
"Космос-2612" скоротив відстань до ICEYE-X36 до 26 метрів. Експерт назвав зближення критичним і попередив про зростання ризиків.
Російський військовий супутник "Космос-2612" наблизився на критичну відстань до американо-фінського супутника ICEYE-X36 компанії ICEYE, який може передавати дані Україні, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними росЗМІ, популяризатор космосу Георгій Трішкін повідомив, що відстань між супутниками скоротилася до 26 метрів. За його словами, будь-яке зближення супутників на відстань меншу за кілометр вважається критичним.
Комерційний супутник радіолокації ICEYE-X36 може отримувати знімки поверхні Землі. Дані використовуються для розвідки, зокрема, в рамках співпраці компанії ICEYE з Україною.
Трішкін розповів The Insider, що не можна сказати точно, чи поставляє ICEYE-X36 розвіддані Україні, "але він цілком може використовуватися навіть для цього".
За його словами, пряма атака на ICEYE-X36 стала б атакою на власність Міноборони США. Він підкреслив, що випадкове зіткнення "малоймовірне, оскільки обидва апарати контролюються", але додав, що "ризики зростають".
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