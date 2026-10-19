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Військовий супутник рф критично зблизився з американо-фінським супутником, який може передавати дані Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

"Космос-2612" скоротив відстань до ICEYE-X36 до 26 метрів. Експерт назвав зближення критичним і попередив про зростання ризиків.

Військовий супутник рф критично зблизився з американо-фінським супутником, який може передавати дані Україні - ЗМІ
Фото ілюстративне

Російський військовий супутник "Космос-2612" наблизився на критичну відстань до американо-фінського супутника ICEYE-X36 компанії ICEYE, який може передавати дані Україні, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, популяризатор космосу Георгій Трішкін повідомив, що відстань між супутниками скоротилася до 26 метрів. За його словами, будь-яке зближення супутників на відстань меншу за кілометр вважається критичним.

Комерційний супутник радіолокації ICEYE-X36 може отримувати знімки поверхні Землі. Дані використовуються для розвідки, зокрема, в рамках співпраці компанії ICEYE з Україною.

Трішкін розповів The Insider, що не можна сказати точно, чи поставляє ICEYE-X36 розвіддані Україні, "але він цілком може використовуватися навіть для цього".

За його словами, пряма атака на ICEYE-X36 стала б атакою на власність Міноборони США. Він підкреслив, що випадкове зіткнення "малоймовірне, оскільки обидва апарати контролюються", але додав, що "ризики зростають".

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Антоніна Туманова

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