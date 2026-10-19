Военный спутник рф критически сблизился с американо-финским спутником, который может передавать данные Украине — СМИ
Киев • УНН
"Космос-2612" сократил расстояние до ICEYE-X36 до 26 метров. Эксперт назвал сближение критическим и предупредил о росте рисков.
Российский военный спутник «Космос-2612» приблизился на критическое расстояние к американо-финскому спутнику ICEYE-X36 компании ICEYE, который может передавать данные Украине, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По данным российских СМИ, популяризатор космоса Георгий Тришкин сообщил, что расстояние между спутниками сократилось до 26 метров. По его словам, любое сближение спутников на расстояние менее километра считается критическим.
Коммерческий радиолокационный спутник ICEYE-X36 может получать снимки поверхности Земли. Данные используются для разведки, в частности в рамках сотрудничества компании ICEYE с Украиной.
Тришкин рассказал The Insider, что нельзя точно сказать, поставляет ли ICEYE-X36 разведданные Украине, «но он вполне может использоваться даже для этого».
По его словам, прямая атака на ICEYE-X36 стала бы атакой на собственность Минобороны США. Он подчеркнул, что случайное столкновение «маловероятно, поскольку оба аппарата контролируются», но добавил, что «риски растут».
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