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Трамп схвалив першу за 65 років військову страту - через розстріл

Київ • УНН

 • 2304 перегляди

Дональд Трамп схвалив страту Нідала Хасана розстрільною командою за напад у Форт-Худі 2009 року. Це може стати першою військовою стратою США з 1961 року.

Трамп схвалив першу за 65 років військову страту - через розстріл

Президент США Дональд Трамп наказав використати нещодавно додану форму страти - розстріл - для колишнього майора армії США, який убив 13 людей на військовій базі Форт-Худ у штаті Техас під час стрілянини в 2009 році. Про це повідомило Міністерство оборони США 5 жовтня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Страта колишнього майора армії США, армійського психіатра Нідала Хасана розстрільною командою була схвалена Трампом за рекомендацією міністра оборони Піта Гегсета, заявив представник Пентагону Шон Парнелл.

Парнелл зазначив, що Хасан кричав "Аллаху Акбар" - "Бог великий" арабською мовою - під час нападу, внаслідок якого загинули 12 беззбройних військовослужбовців та один відставний військовослужбовець, а також було поранено 32 особи. Стрілок пізніше назвав це помстою за війни США в мусульманському світі.

Міністр армії визначить час і місце страти, сказав Парнелл, додавши: "Судний день для Хасана нарешті настав".

Смерть через розстріл була однією з кількох форм страти, які адміністрація Трампа нещодавно додала до допустимих форм страти за найтяжчі федеральні злочини, поряд із стратою на електричному стільці та газовою асфіксією.

Розширення кількості варіантів страти на федеральному рівні було частково пов'язане з труднощами, що зростають, в отриманні препаратів для смертельних ін'єкцій, які також іноді важко здійснити з інших причин.

Плани штату Теннессі страчувати жінку вперше за більш ніж 200 років провалилися минулого тижня, коли співробітники в'язниці невдало спробували ввести смертельну ін'єкцію, внаслідок чого засуджена до страти Кріста Пайк залишилася живою, але непритомною і була госпіталізована і поміщена на апарат штучного дихання.

У серпні 2013 року військове журі присяжних засудило Хасана до страти, визнавши його винним за 45 пунктами обвинувачення в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство за стрілянину з пістолета з лазерним прицілом у медичному закладі на великій військовій базі в центральному Техасі.

Стрілянина відбулася за кілька тижнів до того, як Хасан, якому зараз 56 років, мав бути відправлений до Афганістану. Внаслідок стрілянини, зробленої поліцією під час арешту, він залишився частково паралізованим та прикутим до інвалідного крісла.

Військові страти рідкісні, і згідно з Єдиним кодексом військової юстиції смертний вирок, винесений військовим трибуналом, не може бути виконаний "до затвердження президентом".

Якщо Хасана стратять, це стане першою військовою стратою з 1961 року, заявила організація Death Penalty Action. За даними Death Penalty Information Center, страту 1961 року було проведено через повішення. Остання відома страта, здійснена американським військовим розстрільним загоном, була проведена "стріляниною з мушкетів" у листопаді 1945 року, повідомила організація.

За даними організації, щонайменше у п'яти штатах існують розстрільні загони. У 2025 році в Південній Кароліні було проведено першу подібну страту в Сполучених Штатах за 15 років.

Що буде з Крістою Пайк після невдалої страти, досі невідомо – адвокат розповів про її стан05.10.26, 00:56 • 5750 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Піт Гегсет
Південна Кароліна
Міністерство оборони США
Reuters
Афганістан
Дональд Трамп
Техас
Сполучені Штати Америки