Трамп одобрил первую за 65 лет военную казнь - через расстрел

Президент США Дональд Трамп распорядился применить недавно добавленный способ казни — расстрел — в отношении бывшего майора армии США, который убил 13 человек на военной базе Форт-Худ в штате Техас во время стрельбы в 2009 году. Об этом 5 октября сообщило Министерство обороны США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Казнь бывшего майора армии США, армейского психиатра Нидала Хасана расстрельной командой была одобрена Трампом по рекомендации министра обороны Пита Хегсета, заявил спикер Пентагона Шон Парнелл.

Парнелл отметил, что Хасан кричал "Аллаху Акбар" — "Бог велик" на арабском языке — во время нападения, в результате которого погибли 12 безоружных военнослужащих и один военнослужащий в отставке, а также были ранены 32 человека. Позже стрелок назвал это местью за войны США в мусульманском мире.

Министр армии определит время и место казни, сказал Парнелл, добавив: "Судный день для Хасана наконец настал".

Смерть через расстрел была одной из нескольких форм казни, которые администрация Трампа недавно добавила к допустимым формам казни за наиболее тяжкие федеральные преступления, наряду с казнью на электрическом стуле и отравлением газом.

Расширение количества вариантов казни на федеральном уровне было частично связано с растущими трудностями в получении препаратов для смертельных инъекций, которые также иногда сложно провести по другим причинам.

Планы штата Теннесси впервые более чем за 200 лет казнить женщину провалились на прошлой неделе, когда сотрудники тюрьмы безуспешно попытались сделать смертельную инъекцию, в результате чего приговоренная к смертной казни Криста Пайк осталась жива, но без сознания, была госпитализирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

В августе 2013 года военный суд присяжных приговорил Хасана к смертной казни, признав его виновным по 45 пунктам обвинения в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство за стрельбу из пистолета с лазерным прицелом в медицинском учреждении на крупной военной базе в центральной части Техаса.

Стрельба произошла за несколько недель до того, как Хасан, которому сейчас 56 лет, должен был быть отправлен в Афганистан. В результате выстрела, произведенного полицией во время ареста, он остался частично парализованным и прикованным к инвалидному креслу.

Военные казни редки, и согласно Единому кодексу военной юстиции смертный приговор, вынесенный военным трибуналом, не может быть приведен в исполнение "до утверждения президентом".

Если Хасана казнят, это станет первой военной казнью с 1961 года, заявила организация Death Penalty Action. По данным Death Penalty Information Center, казнь 1961 года была проведена через повешение. Последняя известная казнь, осуществленная американской военной расстрельной командой, была проведена "расстрелом из мушкетов" в ноябре 1945 года, сообщила организация.

По данным организации, по меньшей мере в пяти штатах существуют расстрельные команды. В 2025 году в Южной Каролине была проведена первая подобная казнь в Соединенных Штатах за 15 лет.

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