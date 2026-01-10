КНДР обвинила Южную Корею в нарушении воздушного пространства шпионским дроном

Северная Корея выступила с резким осуждением в адрес Сеула после сбития беспилотника, который, по заявлению Пхеньяна, проводил разведку над ее территорией. Военное руководство КНДР назвало инцидент "неприкрытой провокацией" и нарушением государственного суверенитета. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По сообщению государственного агентства KCNA, беспилотник вылетел из южнокорейского города Инчхон. Войска КНДР нейтрализовали аппарат 4 января, применив "специальные средства радиоэлектронной борьбы".

После обследования обломков северокорейские военные заявили, что дрон был оснащен:

двумя видеокамерами для фиксации военных объектов;

специальным оборудованием для передачи данных в реальном времени.

Реакция Пхеньяна

Представитель генерального штаба вооруженных сил КНДР заявил, что Пхеньян расценивает этот случай как часть более широкой кампании шпионажа.

Мы решительно осуждаем серию возмутительных посягательств хулиганов на наш суверенитет и неприкрытые провокационные действия против нас - говорится в заявлении.

Министерство обороны Южной Кореи пока не подтвердило принадлежность дрона, отметив лишь, что они проверяют предоставленную Пхеньяном информацию. Эксперты указывают на то, что подобные инциденты значительно повышают риск вооруженных столкновений на демилитаризованной зоне, которая остается одной из самых напряженных точек мира в 2026 году.

