США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 15287 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 21275 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 21646 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 19079 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевело
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 18739 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 13541 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13081 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9372 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13085 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область
КНДР обвинила Южную Корею в нарушении воздушного пространства шпионским дроном

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Северная Корея обвинила Южную в том, что Сеул послал к границам КНДР разведывательный дрон.

КНДР обвинила Южную Корею в нарушении воздушного пространства шпионским дроном

Северная Корея выступила с резким осуждением в адрес Сеула после сбития беспилотника, который, по заявлению Пхеньяна, проводил разведку над ее территорией. Военное руководство КНДР назвало инцидент "неприкрытой провокацией" и нарушением государственного суверенитета. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

По сообщению государственного агентства KCNA, беспилотник вылетел из южнокорейского города Инчхон. Войска КНДР нейтрализовали аппарат 4 января, применив "специальные средства радиоэлектронной борьбы".

Китай и Южная Корея договорились об укреплении связей на фоне региональной напряженности06.01.26, 01:33 • 11961 просмотр

После обследования обломков северокорейские военные заявили, что дрон был оснащен:

  • двумя видеокамерами для фиксации военных объектов;
    • специальным оборудованием для передачи данных в реальном времени.

      Реакция Пхеньяна

      Представитель генерального штаба вооруженных сил КНДР заявил, что Пхеньян расценивает этот случай как часть более широкой кампании шпионажа.

      Мы решительно осуждаем серию возмутительных посягательств хулиганов на наш суверенитет и неприкрытые провокационные действия против нас

      - говорится в заявлении.

      Министерство обороны Южной Кореи пока не подтвердило принадлежность дрона, отметив лишь, что они проверяют предоставленную Пхеньяном информацию. Эксперты указывают на то, что подобные инциденты значительно повышают риск вооруженных столкновений на демилитаризованной зоне, которая остается одной из самых напряженных точек мира в 2026 году. 

      Ким Чен Ын лично проконтролировал испытания гиперзвуковой ракеты КНДР05.01.26, 00:36 • 4689 просмотров

