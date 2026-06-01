Nvidia будет работать с производителями человекоподобных роботов из США и Европы, кроме китайской Unitree – Reuters
Киев • УНН
Nvidia создает платформу для гуманоидных роботов вместе с партнерами из США и Китая. Новые чипы Blackwell гарантируют кибербезопасность и защиту данных.
Компания Nvidia планирует расширить сотрудничество с производителями человекоподобных роботов из США, Европы и Южной Кореи, параллельно продолжая партнерство с китайской компанией Unitree. Таким образом корпорация хочет создать стандартизированные роботизированные платформы для научных исследований. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
После выступления генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на выставке Computex на Тайване компания объявила о сотрудничестве с китайской Unitree — одним из ведущих производителей гуманоидных роботов. В рамках проекта Unitree будет поставлять корпуса роботов H2, сингапурская Sharpa — роботизированные руки, а Nvidia обеспечит вычислительные системы.
Ожидается, что новых роботов будут использовать исследователи из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего.
В то же время в США звучит критика относительно сотрудничества с Unitree. Американские законодатели заявляют о возможных связях компании с правительством и военными структурами Китая. Из-за этого в Конгрессе уже предложили законопроект, который может запретить использование роботов Unitree в учреждениях, финансируемых правительством США.
По данным Reuters, Nvidia планирует аналогичные партнерства с компаниями из США, Европы и Южной Кореи, однако названия будущих партнеров пока не разглашаются.
В компании пояснили, что сотрудничество с Unitree также преследует цель усиления кибербезопасности роботов. В частности, все обновления программного обеспечения будут проходить через чипы Nvidia, где будет проверяться их подлинность и безопасность.
В Nvidia заявляют, что интеграция чипов Blackwell позволит использовать технологии secure boot и confidential computing, которые должны защитить роботов от запуска вредоносного кода и несанкционированной утечки данных.
