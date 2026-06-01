Nvidia будет работать с производителями человекоподобных роботов из США и Европы, кроме китайской Unitree – Reuters

$44.270.0051.550.12
ukenru
Эксклюзив
13:39 • 2854 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
12:19 • 16881 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
09:18 • 18437 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 23460 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 43132 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 79554 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 59615 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 126523 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 108986 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 59048 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
26%
750мм
Популярные новости
Водитель во время спора на дороге в Киеве выстрелил оппоненту в живот - полицияPhoto1 июня, 05:24 • 17005 просмотра
Сокращение помощи США ударило по расследованиям военных преступлений рф в Украине - Reuters1 июня, 06:46 • 20269 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 21074 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 21416 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters12:20 • 15141 просмотра
публикации
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
12:19 • 16891 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня10:10 • 22156 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 54717 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 59999 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 126530 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Музыкант
Руслан Кравченко
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Одесская область
Дания
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона13:59 • 46 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto09:04 • 21753 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 37987 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 58016 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 72574 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
Фильм
FAB-250

Nvidia будет работать с производителями человекоподобных роботов из США и Европы, кроме китайской Unitree – Reuters

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Nvidia создает платформу для гуманоидных роботов вместе с партнерами из США и Китая. Новые чипы Blackwell гарантируют кибербезопасность и защиту данных.

Nvidia будет работать с производителями человекоподобных роботов из США и Европы, кроме китайской Unitree – Reuters

Компания Nvidia планирует расширить сотрудничество с производителями человекоподобных роботов из США, Европы и Южной Кореи, параллельно продолжая партнерство с китайской компанией Unitree. Таким образом корпорация хочет создать стандартизированные роботизированные платформы для научных исследований. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

После выступления генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на выставке Computex на Тайване компания объявила о сотрудничестве с китайской Unitree — одним из ведущих производителей гуманоидных роботов. В рамках проекта Unitree будет поставлять корпуса роботов H2, сингапурская Sharpa — роботизированные руки, а Nvidia обеспечит вычислительные системы.

Ожидается, что новых роботов будут использовать исследователи из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В то же время в США звучит критика относительно сотрудничества с Unitree. Американские законодатели заявляют о возможных связях компании с правительством и военными структурами Китая. Из-за этого в Конгрессе уже предложили законопроект, который может запретить использование роботов Unitree в учреждениях, финансируемых правительством США.

По данным Reuters, Nvidia планирует аналогичные партнерства с компаниями из США, Европы и Южной Кореи, однако названия будущих партнеров пока не разглашаются.

В компании пояснили, что сотрудничество с Unitree также преследует цель усиления кибербезопасности роботов. В частности, все обновления программного обеспечения будут проходить через чипы Nvidia, где будет проверяться их подлинность и безопасность.

В Nvidia заявляют, что интеграция чипов Blackwell позволит использовать технологии secure boot и confidential computing, которые должны защитить роботов от запуска вредоносного кода и несанкционированной утечки данных.

Nvidia анонсировала RTX Spark как "самый эффективный чип для ПК"01.06.26, 15:39 • 1022 просмотра

Андрей Тимощенков

Новости МираТехнологии
Законы
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Reuters
Тайвань
Южная Корея
Соединённые Штаты